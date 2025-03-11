مشجّعو سانتوس ينتقدون نيمار .. إليكم السبب الغريب

ارتبط برشلونة في الأسابيع الأخيرة بالتعاقد مع نيمار جونيور

ارتبط برشلونة في الأسابيع الأخيرة بالتعاقد مع نيمار جونيور، مع انتهاء عقد النجم البرازيلي في نهاية الموسم.

وأحد الأسئلة الكبيرة حول هذا الأمر، هو ما إذا كان صاحب الـ33 عاماً، لا يزال يتمتّع بالالتزام والاحترافيّة التي يحتاجها برشلونة، اذ بعد شهرين فقط على تواجده في ساو باولو، كان أوّل جدل هو بشأن هذه المسألة تحديداً.

فقد شوهد نيمار خلال الأسبوع الماضي في الكرنفال في ريو دي جانيرو مع شريكته الحامل برونا بيانكاردي، بالإضافة إلى زملائه في فريق سانتوس إيفرسون سوتيلدو وتوماس رينكون وجواو باسو.

ويوم الأحد الفائت، لم يكن نيمار متاحاً لمباراة ناديه التي خسرها (1-2) في نصف النهائي ضد كورينثيانز في بطولة ولاية ساو باولو، وهي فرصته الوحيدة لرفع كأس مع النادي، ما أدى إلى رد فعل عنيف من المشجعين الذين اتهموه بالغياب عن قصد، كما ذكرت صحيفة سبورت.

ولجأ نيمار إلى إنستغرام للدفاع عن نفسه، حيث كتب "كل ما كنت أريده هو التواجد في الملعب اليوم ومساعدة زملائي بطريقة ما ... ولكن يوم الخميس الماضي، شعرت ببعض الانزعاج، ما منعني من اللعب اليوم، أجرينا اختباراً هذا الصباح، وشعرت بالإنزعاج مرة أخرى".

وهذه ليست المرّة الأولى التي تظهر فيها إصابات عضلية في هذا الوقت من العام لنيمار، حيث تردد بأنه يتجنب اللعب خلال الفترة المحيطة بيوم 11 آذار - مارس، أي يوم عيد ميلاد شقيقته، حيث صودف غياب اللاعب البرازيلي عن 10 مباريات في آخر 11 موسماً بسبب الإصابات العضليّة.

من جهته، نفى المدير الفني بيدرو كايكسينها، وجود أي سبب آخر لغياب نيمار غير الإصابة، حيث يتوقّع أن يعود للمشاركة مع منتخب البرازيل في غضون عشرة أيام.

وإذ ارتبط برشلونة بقوة بالتعاقد مع نيمار مجاناً هذا الصيف، إلّا أنّ مدير كرة القدم ديكو تحرك لنفي هذه القصة، كما أن مدرب البلاوجرانا هانسي فليك يعارض أيضاً إعادة اللاعب الى الفريق.









