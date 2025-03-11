نجاة شقيق جواو فيليكس ونقله على حمّالة

يحاول هوغو فيليكس سيكويرا السير على خطى شقيقه جواو

يحاول هوغو فيليكس سيكويرا (2004) السير على خطى شقيقه جواو في بنفيكا، حيث كان قبل أسبوع واحد على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة (0-1).

لكنه في نهاية الأسبوع، عزز الفريق الاحتياطي في المباراة ضد بورتيمونينسي (0-0)، وكان على وشك ضرب الكرة برأسه في المرمى، حين تعرض لاصطدام قوي وجهاً لوجه مع لوكاس أراوجو.

سقط الرقم 79، وهو الرقم نفسه الذي حمله شقيقه في أيامه الأولى، فاقداً للوعي على أرض الملعب، ما أثار جرس الإنذار، فتحركت الخدمات الطبية على الفور.

وبعد أن استعاد وعيه، تم إعطاؤه دعامة للرقبة لتثبيتها، وتم نقله على محفة وسط تصفيق الحاضرين، تاركاً مكانه لبني إيفان روي.

لاحقاً، أوضح هوغو فيليكس عبر إنستغرام "لقد أجريت جميع الاختبارات وكل شيء على ما يرام، لقد كان مجرد خوف، أردت أن أشكركم جميعاً على رسائلكم واهتمامكم، أنا الآن أركز على التعافي، والذي من المفترض أن يكون سريعاً".





