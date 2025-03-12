إنتر ميلان وإيه سي ميلان قدما وثيقة لشراء ملعب سان سيرو

يتضمن الإعلان الرسمي مشروعاً للتجديد الحضري

يتضمن الإعلان الرسمي مشروعاً للتجديد الحضري، حيث "أودع ناديا إنتر ميلان وإيه سي ميلان وثيقة DOCFAP لدى بلدية ميلانو، تتضمن اقتراحاً لشراء ملعب جوزيبي مياتزا والمناطق المجاورة، مرفقاً بدراسة جدوى لتصميم بناء ملعب حديث قائم على الابتكار والاستدامة وسهولة الوصول".

في الوثيقة، يُعرب الناديان عن استعدادهما لبناء مشروع يُمثل معياراً دولياً، ويعود بفوائد جمة على مدينة ميلانو وسكانها.

في الأشهر المقبلة، سيقدم الناديان الإيطاليان الأكثر فوزاً بدوري أبطال أوروبا (ميلان 7 وإنتر 3) التفاصيل النهائية لشراء الملعب إلى مجلس مدينة ميلانو.

وصرح جوزيبي سالا، عمدة ميلانو، بأنه لن تكون هناك أي مشكلة بالنسبة للناديين القادمين من المدينة "ينص القانون على أنه بمجرد حصولنا على العرض، يتعين علينا طرح مناقصة عامة على أي حال، ولكن من الواضح أن الشرط الأساسي سيكون تخصيص المنطقة لكرة القدم".

المؤكد هو أن الهيكل الجديد سيُبنى في المنطقة المخصصة حالياً لمواقف السيارات، بينما سيتم هدم سان سيرو الحالي بنسبة ثلاثة أرباع تقريباً، بحيث تبقى المنطقة الجنوبية الشرقية فقط قائمة، مع جزء من المنحنى الجنوبي والبرج وجزء مما يسمى "المدرج البرتقالي".







