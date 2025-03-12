الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إنتر ميلان وإيه سي ميلان قدما وثيقة لشراء ملعب سان سيرو

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إنتر ميلان وإيه سي ميلان قدما وثيقة لشراء ملعب سان سيرو
A-
A+

كرة القدم

2025-03-12 | 03:05
إنتر ميلان وإيه سي ميلان قدما وثيقة لشراء ملعب سان سيرو

يتضمن الإعلان الرسمي مشروعاً للتجديد الحضري

يتضمن الإعلان الرسمي مشروعاً للتجديد الحضري، حيث "أودع ناديا إنتر ميلان وإيه سي ميلان وثيقة DOCFAP لدى بلدية ميلانو، تتضمن اقتراحاً لشراء ملعب جوزيبي مياتزا والمناطق المجاورة، مرفقاً بدراسة جدوى لتصميم بناء ملعب حديث قائم على الابتكار والاستدامة وسهولة الوصول".
في الوثيقة، يُعرب الناديان عن استعدادهما لبناء مشروع يُمثل معياراً دولياً، ويعود بفوائد جمة على مدينة ميلانو وسكانها.
في الأشهر المقبلة، سيقدم الناديان الإيطاليان الأكثر فوزاً بدوري أبطال أوروبا (ميلان 7 وإنتر 3) التفاصيل النهائية لشراء الملعب إلى مجلس مدينة ميلانو.
وصرح جوزيبي سالا، عمدة ميلانو، بأنه لن تكون هناك أي مشكلة بالنسبة للناديين القادمين من المدينة "ينص القانون على أنه بمجرد حصولنا على العرض، يتعين علينا طرح مناقصة عامة على أي حال، ولكن من الواضح أن الشرط الأساسي سيكون تخصيص المنطقة لكرة القدم".
المؤكد هو أن الهيكل الجديد سيُبنى في المنطقة المخصصة حالياً لمواقف السيارات، بينما سيتم هدم سان سيرو الحالي بنسبة ثلاثة أرباع تقريباً، بحيث تبقى المنطقة الجنوبية الشرقية فقط قائمة، مع جزء من المنحنى الجنوبي والبرج وجزء مما يسمى "المدرج البرتقالي".



إنتر ميلان وإيه سي ميلان قدما وثيقة لشراء ملعب سان سيرو

رياضة

كرة القدم

إنتر ميلان

إيه سي ميلان

جوزيبي مياتزا

سان سيرو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المحكمة بدأت .. مارادونا قُتل !!
حصيلة مالية ممتازة لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا

اقرأ ايضا في كرة القدم

المحكمة بدأت .. مارادونا قُتل !!
03:07

المحكمة بدأت .. مارادونا قُتل !!

في المحاكمة المتعلقة بوفاة النجم الأرجنتيني في العام 2020

03:07

المحكمة بدأت .. مارادونا قُتل !!

في المحاكمة المتعلقة بوفاة النجم الأرجنتيني في العام 2020

حصيلة مالية ممتازة لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا
02:59

حصيلة مالية ممتازة لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا

بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً

02:59

حصيلة مالية ممتازة لبرشلونة من دوري أبطال أوروبا

بعد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً

علاقة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ليست "مثالية"
02:57

علاقة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ليست "مثالية"

لا تجمعهما علاقة "مثالية" في ريال مدريد

02:57

علاقة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ليست "مثالية"

لا تجمعهما علاقة "مثالية" في ريال مدريد

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025