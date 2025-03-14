الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

برشلونة يكافئ اللاعبين بشطائر هامبرجر ثمنها 700 يورو!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
برشلونة يكافئ اللاعبين بشطائر هامبرجر ثمنها 700 يورو!
A-
A+

كرة القدم

2025-03-14 | 03:09
برشلونة يكافئ اللاعبين بشطائر هامبرجر ثمنها 700 يورو!

تمّ الكشف عن إنفاق 700 يورو على شطائر البرغر !!

تأهّل برشلونة على حساب بنفيكا البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتفل لاعبوه بطريقة غريبة، حيث تمّ الكشف عن إنفاق 700 يورو على شطائر البرغر.
وضمن العملاق الكاتالوني بسهولة العبور إلى دور الثمانية من البطولة القارّيّة، بعد تخطّي عقبة منافسه البرتغالي في دور الـ16، إذ حقّق الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين ليتأهّل إلى الدور التالي.
وبعد المباراة، سُمح للاعبي برشلونة بالاسترخاء والاستجمام، مع تحقيق نجاح أوروبي آخر، حيث كشفت إذاعة كاتالونيا أنّ "أخصّائي التغذية في النادي يسمح للاعبين بتناول ما يريدون بعد المباريات"، وذكرت أن اللاعبين "طلبوا بعد الفوز في لشبونة شطائر هامبرجر بقيمة 700 يورو".
ويخوض برشلونة مباراة حاسمة في الدوري الإسباني ليل الأحد، حيث يلعب ضدّ غريمه القوي الطامح للقب أتليتكو مدريد، على ملعبه واندا ميتروبوليتانو.


برشلونة يكافئ اللاعبين بشطائر هامبرجر ثمنها 700 يورو!

رياضة

كرة القدم

برشلونة

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مطعم شهير يملكه رونالدو يُقفل أبوابه في مدريد
فيديو - برشلونة يواصل اهانة ريال مدريد

اقرأ ايضا في كرة القدم

المحاكمة متواصلة في الأرجنتين ورسائل واتساب صادمة
03:12

المحاكمة متواصلة في الأرجنتين ورسائل واتساب صادمة

تتواصل في الأرجنتين محاكمة سوف تستمر خمسة أشهر

03:12

المحاكمة متواصلة في الأرجنتين ورسائل واتساب صادمة

تتواصل في الأرجنتين محاكمة سوف تستمر خمسة أشهر

صورة قديمة لرونالدو وجورجينا تثير جدلاً واسعاً
03:11

صورة قديمة لرونالدو وجورجينا تثير جدلاً واسعاً

صور لم تظهر سابقاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

03:11

صورة قديمة لرونالدو وجورجينا تثير جدلاً واسعاً

صور لم تظهر سابقاً للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

مطعم شهير يملكه رونالدو يُقفل أبوابه في مدريد
03:10

مطعم شهير يملكه رونالدو يُقفل أبوابه في مدريد

يملكه أسطورة كرة القدم وأسطورة التنس رافائيل نادال

03:10

مطعم شهير يملكه رونالدو يُقفل أبوابه في مدريد

يملكه أسطورة كرة القدم وأسطورة التنس رافائيل نادال

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025