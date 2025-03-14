برشلونة يكافئ اللاعبين بشطائر هامبرجر ثمنها 700 يورو!

تمّ الكشف عن إنفاق 700 يورو على شطائر البرغر !!

تأهّل برشلونة على حساب بنفيكا البرتغالي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، واحتفل لاعبوه بطريقة غريبة، حيث تمّ الكشف عن إنفاق 700 يورو على شطائر البرغر.

وضمن العملاق الكاتالوني بسهولة العبور إلى دور الثمانية من البطولة القارّيّة، بعد تخطّي عقبة منافسه البرتغالي في دور الـ16، إذ حقّق الفوز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين ليتأهّل إلى الدور التالي.

وبعد المباراة، سُمح للاعبي برشلونة بالاسترخاء والاستجمام، مع تحقيق نجاح أوروبي آخر، حيث كشفت إذاعة كاتالونيا أنّ "أخصّائي التغذية في النادي يسمح للاعبين بتناول ما يريدون بعد المباريات"، وذكرت أن اللاعبين "طلبوا بعد الفوز في لشبونة شطائر هامبرجر بقيمة 700 يورو".

ويخوض برشلونة مباراة حاسمة في الدوري الإسباني ليل الأحد، حيث يلعب ضدّ غريمه القوي الطامح للقب أتليتكو مدريد، على ملعبه واندا ميتروبوليتانو.





