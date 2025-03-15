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محمد صلاح يتساوى مع هاري كين وسيرجيو أجويرو

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محمد صلاح يتساوى مع هاري كين وسيرجيو أجويرو
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كرة القدم

2025-03-15 | 04:29
محمد صلاح يتساوى مع هاري كين وسيرجيو أجويرو

حصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى

حصد محمد صلاح، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، ليصبح صاحب الرقم القياسي في الفوز بالجائزة.

وحصل صلاح، جناح ليفربول، على جائزته السابعة لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن جهوده في شهر شباط - فبراير 2025، ليتساوى مع مهاجم توتنهام السابق هاري كين ومهاجم مانشستر سيتي السابق سيرجيو أجويرو.

ويقدّم النجم المصري أفضل موسم له في مسيرته، بعد أن سجل 32 هدفاً وصنع 22 هدفاً، لليفربول في 2024/25، وقاد "الريدز" إلى نهائي كأس كاراباو، وهو على وشك الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن عقده هذا الصيف.

وفي خضم مأزق تجديد عقد صلاح مع ليفربول، أفادت التقارير أن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، قد عرض نفسه على برشلونة، ولكن سيتعين عليه تخفيض جديّ في راتبه، كي تصبح الصفقة ممكنة.

            

محمد صلاح يتساوى مع هاري كين وسيرجيو أجويرو

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول

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