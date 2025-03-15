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فيديو - لامين يامال في WWE SmackDown في برشلونة

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فيديو - لامين يامال في WWE SmackDown في برشلونة
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كرة القدم

2025-03-15 | 04:32
فيديو - لامين يامال في WWE SmackDown في برشلونة

خلال جولة الشركة الأوروبية التي مرّت في عاصمة اقليم كاتالونيا

ظهر لامين يامال، نجم برشلونة وإسبانيا، بشكل مفاجيء مع WWE، خلال جولة الشركة الأوروبية التي مرّت في عاصمة اقليم كاتالونيا.

وفي الوقت التي تستعدّ فيه WWE لـ(WrestleMania)، وهو العرض الرئيسي الذي سيقام يومي 19 و20 نيسان - أبريل في لاس فيجاس، أقيم عرض ”سماك داون“ في برشلونة، وظهر يامال فيه بين الجماهير حاملاً حزاماً ذهبياً تسلمه في وقت سابق من اليوم من قبل بطل WWE كودي رودس.

وقبل العرض، كان يامال قد التقط صوراً مع رئيس WWE تريبل إتش والمصارع درو ماكنتاير، وكان قد التقى أيضاً برودس في وقت سابق، حيث تم تسليمه الحزام الذهبي المخصص له.

ونشر تريبل إتش صورة مع اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً على وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركها مع تعليق ”مستقبل برشلونة أكثر إشراقاً من أي وقت مضى .. استمتع بالعرض يا لامين“.

كذلك، قام درو ماكنتاير بفعل الشيء نفسه، حيث أرفق المنشور برسالة مفادها أن كلا الرجلين هما ”المختار“، مصحوباً برمز تعبيري للمصافحة.

Historia absoluta del FC Barcelona pic.twitter.com/DadGHmNBvM

 
 
فيديو - لامين يامال في WWE SmackDown في برشلونة

رياضة

كرة القدم

لامين يامال

برشلونة

WWE

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