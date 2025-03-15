فيديو - حارس ميسي الشخصي يتحدّى لوغان بول في الحلبة

تتواصل فصول الأزمة القانونية بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، والمقاتل الأميركي لوغان بول.

واتهم بول، شركة يملكها ليونيل ميسي وتصنع مشروب طاقة يحمل اسم "Mas+"، بأنها استنسخت غلاف المشروب الذي تنتجه شركة يملكها المؤثر والمقاتل الأميركي، ويحمل اسم "Prime"، لتبدأ معركة قضائية بسبب حقوق الملكية، عرض الأخير حلّها في نزال على الحلبة.

وقامت شركة ميسي بمقاضاة نظيرتها برايم، بسبب السلوك غير التنافسي وإجبار تجار التجزئة على بيع أعداد محدودة من مشروب "Mas+" فردّت بأن الأخيرة استنسخت طريقة التغليف الخاصة بمنتجها.

وفيما اختار ميسي الصمت، رد حارسه الشخصي ياسين تشوكو على الاقتراح حيث قال في فيديو على منصة إكس "ليو لا يعرف من هو هذا الفتى من الأساس، ولو أراد أن يدخل الحلبة، فيمكنه مواجهتي أنا، وليس الدخول في نزال مع لاعب كرة قدم".

ويتولى تشوكو مسؤولية الحماية الشخصية لميسي منذ العام 2023 مع انتقال "البرغوث" إلى إنتر ميامي.