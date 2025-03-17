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لامين يامال مستمرّ في كتابة التاريخ

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لامين يامال مستمرّ في كتابة التاريخ
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كرة القدم

2025-03-17 | 02:53
لامين يامال مستمرّ في كتابة التاريخ

بفضل تألّقه في لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

نجح نجم برشلونة لامين يامال مساء أمس الأحد في أن يثبّت أقدامه أكثر في تاريخ كرة القدم الإسبانية، بفضل تألّقه في لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.
فقبل أقلّ من 30 دقيقة من نهاية المباراة الهامة ضدّ أتلتيكو، وجد البلاوجرانا نفسه في ورطة حقيقية، حيث كان متأخراً بهدفين مقابل لا شيء، وفي طريقه إلى هزيمة مؤلمة.
ولكن، كانت العودة في انتظار البلاوجرانا، فبعد أن تمكن روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف تقليص الفرق، أضاف البديل فيران توريس هدف التعادل، ثم جاء دور يامال لإكمال "الريمونتادا"، حيث وجدت تسديدة اللاعب الشاب طريقها إلى الزاوية البعيدة، قبل أن يضيف فيران هدفه الثاني ليقود برشلونة إلى صدارة ترتيب الدوري الإسباني، مع مباراة مؤجّلة.
هف لامين هو الذي حفر صفحة في تاريخ كرة القدم الإسبانية، حيث عادل جناح الفريق الكاتالوني زميله أنسو فاتي وبابلو بومبو كواحد من ثلاثة لاعبين فقط سجلوا 11 هدفاً في الدوري الإسباني قبل بلوغهم سن 18 عاماً.
ويثبت الشاب الإسباني من أصول مغربيّة يوماً بعد يوم أنّه ليس مجرّد موهبة عابرة في كرة القدم، بل هو رغم صغر سنّه، يحمل شيئاً من رائحة العظماء والأساطير، وتطويرها.



لامين يامال مستمرّ في كتابة التاريخ

رياضة

كرة القدم

برشلونة

لامين يامال

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