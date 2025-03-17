مقتل لاعب كرة قدم أثناء محاولته انقاذ ضحايا حريق

أثناء حفل غنائي حاشد في ملهى في العاصمة المقدونية

أثناء حفل غنائي حاشد في ملهى (Pulse) في العاصمة المقدونية سكوبي، عند الساعات الأولى من صباح الأحد، اشتعلت النيران بقوة بسبب الألعاب النارية التي ألهبت سقف المكان، بوجود نحو 1500 شخصاً.

وخلال محاولته إنقاذ رواد الحفل من الحريق، توفي أندريه لازاروف، لاعب نادي إف سي سكوبي، الناشط في دوري الدرجة الثانية، وقتل 58 شخصاً آخرين.

وتعرض لازاروف، 25 عاماً، لتسمم من الدخان المنبعث أثناء محاولته مساعدة بعض المحاصرين على الهروب، وأصدر نادي سكوبي بيانا مؤثرا جاء فيه "نعلن ببالغ الحزن والأسى أن لاعبنا أندريه لازاروف كان من بين ضحايا الحريق المأساوي".

وأضاف "بروح بطولية، فقد لازاروف حياته، وهو يحاول إنقاذ الآخرين من ألسنة اللهب، لقد أظهر شجاعة وإنسانية حتى اللحظة الأخيرة، وسيظل عمله البطولي شاهدا على شخصيته النبيلة وقلبه الكبير".







