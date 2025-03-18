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هانسي فليك يقارن بين برشلونة وبايرن ميونيخ

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هانسي فليك يقارن بين برشلونة وبايرن ميونيخ
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كرة القدم

2025-03-18 | 02:45
هانسي فليك يقارن بين برشلونة وبايرن ميونيخ

حصد كأس السوبر الإسباني بالفوز في النهائي (5-2) على ريال مدريد

عقد المدرب الألماني هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، مقارنة بين فترته الحالية مع البارسا والسابقة التي قاد فيها بايرن ميونيخ قبل سنوات.
وقال فليك بعد فوز برشلونة (4-2) على أتلتيكو مدريد "لا أعرف اذا كانت فترتي هنا مع برشلونة تشبه نظيرتها في بايرن ميونيخ، لأن الأوضاع كانت مختلفة، حيث كنا نتعامل مع كوفيد، الظرف كان مختلفاً تماماً، ولكن ما أشعر به الآن جيد للغاية".
وقال فليك أن هناك ثقة كبيرة في برشلونة بقدرة الفريق على تحقيق أشياء رائعة، وهو ما ظهر جلياً في "الريمونتادا" ضد أتلتيكو مدريد، حيث تأخر الفريق بهدفين ثم فاز.
وتولى فليك تدريب برشلونة صيف 2024 خلفاً لتشافي هيرنانديز، وهو يقود الفريق بنجاح لتصدر ترتيب الدوري الإسباني والتأهل لنصف نهائي كأس الملك وربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حصد لقب كأس السوبر الإسباني بالفوز في النهائي (5-2) على ريال مدريد.



هانسي فليك يقارن بين برشلونة وبايرن ميونيخ

رياضة

كرة القدم

هانسي فليك

برشلونة

بايرن ميونيخ

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