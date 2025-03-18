هل يلعب بوكايو ساكا مع أرسنال بمواجهة ريال مدريد؟

يعمل نادي أرسنال على تجهيز نجمه بوكايو ساكا

يعمل نادي أرسنال الإنجليزي، بكل ما أمكن، على تجهيز نجمه بوكايو ساكا، للمواجهة المرتقبة ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي أرسنال مع ريال مدريد يوم الثامن من نيسان - أبريل المقبل، على ملعب الإمارات، حيث يتوقع عودة ساكا، الذي أصبح قريبا من التعافي من إصابته، ما يشكل دفعة قوية لآمال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا.

ويأمل أرسنال أن يجلس ساكا على مقاعد البدلاء أمام فولهام يوم الثلاثاء في الاول من نيسان - أبريل، وأن يلعب ضد إيفرتون يوم السبت في الخامس منه.

وكان ساكا تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية أثناء مواجهة كريستال بالاس في 21 كانون الاول - ديسمبر الماضي، وخضع لجراحة، وكان من المتوقع غيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.





