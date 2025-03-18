ليستر سيتي يُحطّم الأرقام السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز

يحتل ليستر المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

أًصبح ليستر سيتي أول نادي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يخسر سبع مباريات متتالية على أرضه دون تسجيل أي هدف.

وتجاوز ليستر أيضاً ألف هدف استقبلته شباكه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، فأصبح أول نادي يفعل ذلك في أقل من 700 مباراة.

ويحتل ليستر سيتي المركز التاسع عشر، قبل الأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 نقطة، تماماً مثل إيبسويتش تاون الثامن عشر، على بُعد تسع نقاط عن وولفرهامبتون الأخير في منطقة الأمان، وذلك قبل تسع جولات فقط على ختام الموسم.







