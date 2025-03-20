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نجل بوفون اختار تمثيل تشيكيا وليس ايطاليا !!

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نجل بوفون اختار تمثيل تشيكيا وليس ايطاليا !!
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كرة القدم

2025-03-20 | 03:09
نجل بوفون اختار تمثيل تشيكيا وليس ايطاليا !!

انتقل الى براغ للانضمام إلى معسكر تدريب المنتخب التشيكي

قرر لويس توماس بوفون، النجل الأكبر للحارس الأسطوري ليوفنتوس وإيطاليا جانلويجي بوفون وعارضة الأزياء التشيكية ألينا سيريدوفا، اللعب مع المنتخب التشيكي وليس مع إيطاليا.
خاض الجناح البالغ من العمر 17 عاماً، مباراته الأولى مع بيزا، الناشط في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، في وقت سابق من هذا الشهر، ثم انتقل الى براغ للانضمام إلى معسكر تدريب المنتخب التشيكي تحت 18 عاماً استعدادا لبطولة في البرتغال، حيث سيواجه البلد المضيف البرتغال وإنجلترا وفرنسا.
ولد لويس بوفون في مدينة تورينو، لكنه اختار تمثيل جمهورية التشيك، بلد والدته، حيث استدعي لمعسكر تدريبي في نهاية شباط - فبراير للانضمام إلى منتخب الشباب.
وقال اللاعب عن سبب اختياره تمثيل التشيك بدل إيطاليا "تحدثت مع عائلتي وقررنا أن اللعب لجمهورية التشيك هو الخيار الأمثل لمسيرتي الكروية وتطوري، وبالطبع كانت والدتي سعيدة للغاية، لكن والدي كان متحمسا أيضا لأنها كانت أول مشاركة لي مع المنتخب الوطني".
وأضاف "نصحني والدي باللعب لجمهورية التشيك، لأنها أفضل طريقة لأتطور كلاعب"، وأقر بوفون بصعوبة اللغة "لا أتحدث التشيكية جيدا، ولكن عندما علمت بإمكانية القدوم إلى هنا، بدأت أتعلمها، وأقضي حوالي عشر دقائق على تطبيق ديولينغو يوميا لتعلمها".
أما عن إمكانية مواجهة منتخب إيطاليا في المستقبل، أكد أنه لا يرى مشكلة في ذلك "ولدت ونشأت في إيطاليا، لكن لكي أكون محترفا بنسبة 100 بالمئة، وأؤدي عملي بأفضل شكل، يجب أن أعتبر كل مباراة مهمة، سواء كانت أمام إيطاليا أو أي منتخب آخر".



نجل بوفون اختار تمثيل تشيكيا وليس ايطاليا !!

رياضة

كرة القدم

لويس توماس بوفون

يوفنتوس

جانلويجي بوفون

ألينا سيريدوفا

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