كيليان مبابي عاد الى منتخب فرنسا بقميص باهظ الثمن

عاد إلى المنتخب الفرنسي بعد أكثر من ستة أشهر من الغياب

عاد كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، إلى المنتخب الفرنسي بعد أكثر من ستة أشهر من الغياب، ليلعب في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ضد كرواتيا يومي 20 و23 آذار - مارس، إلى جانب اللاعب ديزيريه دوي، ليكونا الإضافة الجديدة الرئيسية إلى الفريق التي أعلن عنها المدرب ديدييه ديشامب.

لم يلعب مبابي مع المنتخب الوطني منذ 9 أيلول - سبتمبر 2024، في مباراة ضد بلجيكا، وأوضح المدرب ديشامب أن غيابه كان بسبب قرار منحه الوقت للتكيف مع ناديه ومدينته الجديدة.

ولا تزال العلاقة بين المدرب والمهاجم قوية، وسيحمل مبابي مرة أخرى شارة الكابتن، وهو عاد الى المنتخب الفرنسي، مرتديا قميصا من النوع الفاخر من كريستيان ديور، لا يستطيع تحمل تكاليفه سوى عدد قليل من الناس.

قميص من النوع الثقيل، يصل سعره إلى 3,800 يورو، وهو جزء من مجموعة على شكل خيط مشترك بزخارف ثعبان متموجة بشعار "الدار" مع تفاحة كنقطة أنا، حيث ان هذه الفاكهة تمثل في الثقافة الصينية رمز للسلام والوئام.







