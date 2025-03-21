خلق أكبر عدد من الفرص .. ليس من برشلونة أو ريال مدريد

أحد أكثر اللاعبين حسما على الساحة الدولية

توقف أليكس بايينا عن كونه لاعبا واعدا في كرة القدم منذ فترة طويلة، وأصبح الآن نجماً حقيقياً، وأحد أكثر اللاعبين حسما على الساحة الدولية.

قاد اللاعب المولود في ألميريا قائمة التمريرات الحاسمة في الليغا الموسم الماضي، وعاد إلى قمة القائمة للموسم الثاني على التوالي، حيث يتصدر إحصائيات اللاعبين الذين خلقوا أكبر عدد من الفرص هذا الموسم.

تأثيره على اللعب الهجومي لفريقه واضح، والأرقام تتحدث عن نفسها، فحتى استراحة الدوري هذا الأسبوع، كان بايينا قد خلق 80 فرصة للتسجيل، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري.

وليس ذلك بسبب عدم وجود أسماء لامعة، اذ يتكون الجدول من لاعبين من عيار رافينيا (75 فرصة)، بيدري (47)، مودريتش ورودريغو ولامين يامال وكارلوس فيسنتي ولويس ميلا، وجميعهم برصيد 46، وخلفهم فينيسيوس (43) ولوكيباكيو لاعب إشبيلية (41).

حتى الآن، سجل اللاعب الدولي "الأصفر" ستة أهداف، وقدم سبع تمريرات حاسمة هذا الموسم، ورفض عرضا من كرة القدم العربية في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولن يفاجئ أي شخص إذا كان لدى فياريال العديد من العروض على الطاولة هذا الصيف من بعض أكبر الأندية الأوروبية.















