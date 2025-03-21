توني كروس من ريال مدريد إلى عالم "البيزنس"

انتقل توني كروس من الملعب إلى عالم "البيزنس"

انتقل توني كروس من الملعب إلى عالم "البيزنس"، كمساهم في الوكالة التي تعاملت دائما مع شؤونه خلال أيام لعبه، وهو ما تم الإعلان عنه من قبل الشركة نفسها، Sports360.

"إنه لأمر مميز أن نظل على اتصال وثيق به حتى بعد مسيرته"، قال فولكر ستروث، المدير التنفيذي، وأضاف "كان توني رياضيا مهما وأحد الأصول الرئيسية لوكالتنا خلال مسيرته المهنية، مع كل مهاراته الشخصية في كرة القدم، والآن في مجال الأعمال، وسيظل كذلك في المستقبل".

ولاحق ستروث، توني كروس منذ تشرين الاول - أكتوبر 2009، وكان له دور فعال في توقيعه مع ريال مدريد، أحد أنجح الاندية في التاريخ الحديث، نظرا لأداء لاعب بايرن ميونيخ السابق، وقد فاز بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا تحت قيادة وكالته، واحدة مع الفريق الالماني وخمسة مع ريال مدريد.





