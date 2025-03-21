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جاسوسان استخدما رونالدو للتجسس على ألمانيا لحساب الكرملين

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جاسوسان استخدما رونالدو للتجسس على ألمانيا لحساب الكرملين
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كرة القدم

2025-03-21 | 03:53
جاسوسان استخدما رونالدو للتجسس على ألمانيا لحساب الكرملين

بعد اكتشاف مهام التجسس الخاصة بهما للحكومة الروسية على الأراضي الألمانية

منذ أكثر من عقد من الزمان، ألقت الشرطة الألمانية القبض على أندرياس أنشلاغ وهايدرون أنشلاغ، بعد اكتشاف مهام التجسس الخاصة بهما للحكومة الروسية على الأراضي الألمانية، وهما زوجان من مدينة ماربورغ، على بعد ساعة شمال فرانكفورت في غرب ألمانيا.
كانت ربة منزل، وكان يعمل في صناعة السيارات، ولديهما ابنة لم تكن على دراية بالهوية الحقيقية لوالديها، حيث اتضح أنهما زوّرا جوازات سفر نمساوية، وكانا يتجسسان على الحكومة الألمانية لصالح روسيا التي أعطتهما أكثر من 95 ألف يورو، للحصول على معلومات عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة.
للقيام بذلك، استعان الثنائي بمصدر من وزارة الخارجية الهولندية، سرب المستندات إليهما في صناديق البريد الميتة، بالإضافة إلى العديد من محركات أقراص USB التي تحتوي على معلومات.
في البداية، استخدم الزوجان أجهزة الراديو والأقمار الصناعية للتواصل مع الكرملين، لكن وصول الإنترنت غير كل شيء، اذ فتحت الحكومة الروسية حسابا لهما يسمى @crsitanofootballer، وكان قسم التعليقات على مقاطع فيديو لكريستيانو رونالدو بمثابة قناة الاتصال.
أنشأ الزوجان والحكومة حسابات بفرق شهرين في أوائل عام 2011 علقا فيها على مقاطع فيديو، خاصة عن لاعب كرة القدم "إنه فيديو جميل جدا والأغنية جيدة جدا أيضا"، وتم الرد على ذلك من قبل الحساب المسمى crsitanofootballer "اركض والعب مثل الشيطان".
ويخلص المراسل السابق إلى أن "التعليقات تضمنت سلسلة من علامات الترقيم التي يمكن تحويلها إلى أرقام ثم الإشارة إلى رسالة مرتبة مسبقا".





جاسوسان استخدما رونالدو للتجسس على ألمانيا لحساب الكرملين

رياضة

كرة القدم

أندرياس أنشلاغ

هايدرون أنشلاغ

كريستيانو رونالدو

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