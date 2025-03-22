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نزال أتلتيكو مدريد وريال مدريد ينتقل الى الاتحاد الأوروبي

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نزال أتلتيكو مدريد وريال مدريد ينتقل الى الاتحاد الأوروبي
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كرة القدم

2025-03-22 | 05:37
نزال أتلتيكو مدريد وريال مدريد ينتقل الى الاتحاد الأوروبي

شكوى رسمية ضد بعض لاعبي ريال مدريد

وجه نادي أتلتيكو مدريد كتاباً موّثقاً الى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تضمن شكوى رسمية ضد بعض لاعبي ريال مدريد، وأربع مقاطع فيديو كدليل.
وجاء ذلك بعدما نجح ريال مدريد في إقصاء جاره والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلبه عليه بركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل بهدفين لمثلهما في مجموع المباراتين.
وتضمنت مقاطع الفيديو توثيقاً لتصرفات مستفزة، بينها للمدافع أنطونيو روديغر، الذي قام بإشارة قطع الرقبة بعد تسجيله ركلة الترجيح الأخيرة، وتصرفات مسيئة تجاه جماهير أتلتيكو مدريد من كل من فينيسيوس جونيور وداني سيبايوس وكيليان مبابي.
وفتح "اليويفا" تحقيقا بشأن أحداث ما بعد المباراة، بعدما اشتكى ريال مدريد من تعرض لاعبيه للمقذوفات من المدرجات، من دون الاشارة الى التصرفات التي رصدها أتلتيكو.




نزال أتلتيكو مدريد وريال مدريد ينتقل الى الاتحاد الأوروبي

رياضة

كرة القدم

أتلتيكو مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

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