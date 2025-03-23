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العثور على شريك روبينيو في الاغتصاب الجماعي مُنتحراً

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العثور على شريك روبينيو في الاغتصاب الجماعي مُنتحراً
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كرة القدم

2025-03-23 | 06:11
العثور على شريك روبينيو في الاغتصاب الجماعي مُنتحراً

رودني هو الصديق والحارس الشخصي لروبينيو

تم العثور على رودني غوميز دا سيلفا، ميتا في ساحة انتظار للسيارات في حي غونزاغا في سانتوس، في مدينة ساو باولو في البرازيل.
ورودني هو أحد أصدقاء نجم كرة القدم السابق روبينيو، المتورطين في قضية الاغتصاب الجماعي في العام 2013، التي حكم على لاعب ريال مدريد السابق بسببها بالسجن تسع سنوات في إيطاليا.
وتحقق الشرطة القضائية البرازيلية في وفاة رودني، البالغ 46 عاماً، الذي كان الصديق والحارس الشخصي لروبينيو، على أنها انتحار محتمل، حيث يقال أنه قفز من الطابق الحادي عشر من المبنى المجاور.
وخلال المحاكمة، حدد روبينيو رودني جوميز كأحد الرجال الذين أقاموا علاقات جنسية مع المرأة الألبانية التي أبلغت عنهم في إيطاليا.
وفرّ صديق روبينيو من إيطاليا، ولم يحاكم أبدا بتهمة تورطه المزعوم في الاغتصاب الجماعي، والذي لا يزال لاعب كرة القدم السابق يؤكد أنه حدث بالتراضي في مقهى سيو في ميلانو، كما لم تتم محاكمة الآخرين، كلايتون سانتوس وألكسندرو دا سيلفا وفابيو جالان.



العثور على شريك روبينيو في الاغتصاب الجماعي مُنتحراً

رياضة

كرة القدم

رودني غوميز دا سيلفا

روبينيو

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