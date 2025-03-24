فيديو - هل مارس النادي أعمال السحر والشعوذة لتحقيق الفوز؟

Se achavam que um sacrifício vai salvar-vos da descida, enganaram-se no ritual… O único destino traçado continua a ser a Segunda Liga. Rotunda da Boavista, o vosso dia está a chegar, vocês vão acabar. pic.twitter.com/sIEeL1B009 — diogo_abreu_1922 (@diogo__1922) March 21, 2025

بعدما تلقى شكوى، تضمنت فيديو وصوراً صادمة، عمد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الى التحقيق في مزاعم تتعلق بارتكاب نادي بوافيشتا لأعمال السحر والشعوذة في ملعبه بهدف تحقيق الفوز.ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ريكورد، فقد قامت لجنة التأديب في الاتحاد بالتحقيق حول طقوس تتعلق بذبح حيوان في ملعب بوافيشتا وقعت منذ أكثر منذ ست سنوات، وطال ذلك الرئيس الحالي، السنغالي فاري فايي، الذي كان المدير الرياضي للنادي آنذاك، والرئيس الأسبق جواو لوريرو.وأشارت الصحيفة الى أنه بعد مقابلة الشهود والأشخاص المعنيين، قررت اللجنة أن الأدلة غير كافية لاتخاذ إجراءات تأديبية، وأن الصور ليست جديدة لأن النادي جدد قبل ثلاث سنوات دائرة مراقبة الفيديو الخاصة به، فأغلقت القضية بالكامل.