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هويسن تسبب بثورة في إسبانيا .. مطلوب في ريال مدريد وتشيلسي

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هويسن تسبب بثورة في إسبانيا .. مطلوب في ريال مدريد وتشيلسي
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كرة القدم

2025-03-25 | 04:48
هويسن تسبب بثورة في إسبانيا .. مطلوب في ريال مدريد وتشيلسي

ظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا الأسبوع الماضي

يتطلع ريال مدريد إلى تقديم عرض بقيمة 46 مليون جنيه إسترليني لضمّ مدافع بورنموث دين هويسن، الذي يرغب تشيلسي أيضاً في التعاقد معه.
وذكرت ”كادينا سير“ أنّ ريال مدريد متحمّس لضمّ المدافع، الذي ظهر لأول مرة مع منتخب إسبانيا الأسبوع الماضي، وتألّق في موسمه الأوّل في الدوري الإنجليزي الممتاز مع بورنموث، ويراقب "البلوز" اللاعب، ولكن ناديه قد لا يقبل ببيعه بأقل من الشرط الجزائي الذي يبلغ 55 مليون جنيه إسترليني (71 مليون دولار).
ويعاني فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من نقص في المدافعين هذا الموسم بسبب الإصابات، بينما يبلغ كل من أنطونيو روديجر وديفيد ألابا 32 عاماً، وأدى إعلان انضمامه لمنتخب إسبانيا إلى زيادة شهرة هويسن في البلاد، وقد يؤدي انتقاله إلى العاصمة إلى أن يصبح أحد اللاعبين الأساسيين في المنتخب الوطني.
ويشير التقرير إلى أنّ الريال قد يعرض على بورنموث لاعبين على سبيل الإعارة، مع ذكر المهاجم إندريك ولاعب الوسط المهاجم أردا جولر، ويقال إنّ التركي هو الخيار المفضل من بين الاثنين.
ويُعد هويسن عنصراً أساسياً في بورنموث الذي يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ولا يزال الفريق ينافس في كأس الاتحاد الإنجليزي، ويواجه مانشستر سيتي في ربع النهائي يوم الأحد.




هويسن تسبب بثورة في إسبانيا .. مطلوب في ريال مدريد وتشيلسي

رياضة

كرة القدم

ريال مدريد

بورنموث

دين هويسن

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