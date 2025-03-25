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يسافر ثلاث رحلات ويصل على الوقت لمواجهة برشلونة

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يسافر ثلاث رحلات ويصل على الوقت لمواجهة برشلونة
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كرة القدم

2025-03-25 | 04:51
يسافر ثلاث رحلات ويصل على الوقت لمواجهة برشلونة

لا تزال المباراة المؤجلة بين برشلونة وأوساسونا تشكل صداعاً

لا تزال المباراة المؤجلة بين برشلونة وأوساسونا ضمن الدوري الاسباني تشكل صداعاً، بسبب التاريخ المقرر في 27 آذار - مارس الجاري، في منتصف العودة الدولية من المباريات مع المنتخبات الوطنية.
وإذا كان برشلونة قلقا بالفعل بشأن رافينها وأراوخو، حيث يأتيا من أميركا الجنوبية، والاصابات التي تطارد الفريق، ففي أوساسونا، يواجه المدافع الكاميروني إنزو بويومو، صعوبة في الوصول إلى مباراة فريقه في الوقت المحدد، بعد أن يلعب مع منتخب بلاده يوم الثلاثاء 25 منه ضد ليبيا.
وسوف يتعين على اللاعب القيام بثلاث رحلات، تصل آخرها مباشرة إلى برشلونة، دون العودة إلى المنزل، من ياوندي (عاصمة الكاميرون) إلى اسطنبول، ومن ثم إلى مدريد ومنها في رحلة محلية إلى برشلونة، حيث من المتوقع أن يصل ليلة الأربعاء، ليلعب بعد 24 ساعة فقط.




يسافر ثلاث رحلات ويصل على الوقت لمواجهة برشلونة

رياضة

كرة القدم

إنزو بويومو

برشلونة

أوساسونا

الدوري الاسباني

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