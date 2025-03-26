الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

إليكم ردّة فعل ميسي على اكتساح الأرجنتين للبرازيل

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إليكم ردّة فعل ميسي على اكتساح الأرجنتين للبرازيل
A-
A+

كرة القدم

2025-03-26 | 02:59
إليكم ردّة فعل ميسي على اكتساح الأرجنتين للبرازيل

شارك الأسطورة ميسي لحظات فوز منتخب بلاده الكاسح على البرازيل

شارك الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، متابعيه عبر ستوري على انستغرام، لحظات فوز منتخب بلاده الكاسح على البرازيل (4-1)، في قمة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وغاب ميسي عن المباراة بسبب إصابة عضلية، لكنه سارع الى النشر على حسابه الذي يلاحقه أكثر من 500 مليون شخص، مقطع فيديو يظهر متابعته للمباراة عبر التلفاز، مرفقا إياه برمز التصفيق.
وتأهلت الأرجنتين الى كأس العالم، كما عززت صادراتها للتصفيات برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد البرازيل عند 21 نقطة، وتراجع للمركز الرابع بفرق الأهداف عن أوروغواي.


إليكم ردّة فعل ميسي على اكتساح الأرجنتين للبرازيل

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

منتخب الأرجنتين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مانشستر يونايتد يُبدّل اسم لاعبه لأسباب دينية
منتخب لبنان يهزم بروناي بخماسية في مستهل تصفيات كأس آسيا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فيديو - حوار مثير ومضحك بين رودريغو وباريديس
03:38

فيديو - حوار مثير ومضحك بين رودريغو وباريديس

اكتسح منتخب الأرجنتين ضيفه منتخب البرازيل (4-1)

03:38

فيديو - حوار مثير ومضحك بين رودريغو وباريديس

اكتسح منتخب الأرجنتين ضيفه منتخب البرازيل (4-1)

فيديو - رغم خسارتهم لاعبو سيراليون يلتقطون الصور مع صلاح
03:10

فيديو - رغم خسارتهم لاعبو سيراليون يلتقطون الصور مع صلاح

خسارة منتخب سيراليون (0-1) أمام منتخب مصر

03:10

فيديو - رغم خسارتهم لاعبو سيراليون يلتقطون الصور مع صلاح

خسارة منتخب سيراليون (0-1) أمام منتخب مصر

ضربة قويّة لمعركة فينيسيوس جونيور ضدّ العنصريّة
03:09

ضربة قويّة لمعركة فينيسيوس جونيور ضدّ العنصريّة

وصلت معركة فينيسيوس ضد العنصريّة إلى حائط مسدود

03:09

ضربة قويّة لمعركة فينيسيوس جونيور ضدّ العنصريّة

وصلت معركة فينيسيوس ضد العنصريّة إلى حائط مسدود

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025