إليكم ردّة فعل ميسي على اكتساح الأرجنتين للبرازيل

شارك الأسطورة ميسي لحظات فوز منتخب بلاده الكاسح على البرازيل

شارك الأسطورة ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، متابعيه عبر ستوري على انستغرام، لحظات فوز منتخب بلاده الكاسح على البرازيل (4-1)، في قمة تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وغاب ميسي عن المباراة بسبب إصابة عضلية، لكنه سارع الى النشر على حسابه الذي يلاحقه أكثر من 500 مليون شخص، مقطع فيديو يظهر متابعته للمباراة عبر التلفاز، مرفقا إياه برمز التصفيق.

وتأهلت الأرجنتين الى كأس العالم، كما عززت صادراتها للتصفيات برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد البرازيل عند 21 نقطة، وتراجع للمركز الرابع بفرق الأهداف عن أوروغواي.





