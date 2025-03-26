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جدول مزدحم: برشلونة يخوض تسع مباريات في ٢٨ يوماً

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جدول مزدحم: برشلونة يخوض تسع مباريات في ٢٨ يوماً
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كرة القدم

2025-03-26 | 03:08
جدول مزدحم: برشلونة يخوض تسع مباريات في ٢٨ يوماً

سيكون على برشلونة التعايش مع الجدول الزمني الخانق

بعد التوقف الدولي، وتحديد موعد المواجهة المؤجلة مع اوساسونا ضمن "الليغا" يوم غد، السابع والعشرين من الشهر الجاري، سيكون على برشلونة التعايش مع الجدول الزمني الخانق، مع 9 مباريات في 28 يوماً، حيث لا راحة على الإطلاق، وأقل من 72 ساعة بين بعض المباريات.
ويلعب برشلونة مع أوساسونا في ملعبه مونتجويك، حيث يستضيف جيرونا يوم الاحد في الثلاثين منه، في الدوري الاسباني أيضاً، قبل ملاعبة أتلتيكو مدريد الاربعاء (٢ نيسان - ابريل) في واندا ميتروبوليتانو في مدريد في اياب نصف نهائي كأس الملك.
وفي الخامس من نيسان - ابريل، يستضيف برشلونة منافسه القوي ريال بيتيس، ثم يستضيف بوروسيا دورتموند الالماني في التاسع منه، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري ابطال أوروبا، قبل السفر لمواجهة ليغانيس في الدوري ثم دورتموند إياباً في دوري الأبطال يومي التاسع والثاني عشر منه.
ويتنفس برشلونة قليلاً قبل ان يستضيف كل من سيلتا فيغو وريال مايوركا يومي ٢٠ و٢٣ من الشهر نفسه، نيسان - ابريل.
وعليه، سيكون مصير البلاوغرانا بيده في الشهر الاصعب، لتجاوز الإرهاق والإصابات وخلافه، كي يتمكن من التمسك بصدارة الدوري الاسباني والتأهل إلى نهائي كأس الملك ونصف نهائي دوري ابطال اوروبا.



جدول مزدحم: برشلونة يخوض تسع مباريات في ٢٨ يوماً

رياضة

كرة القدم

برشلونة

الدوري الاسباني

دوري ابطال اوروبا

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