فيديو - توقف جانباً لتنشق الأوكسيجين المفقود !!

ستاد بوليفيا الوطني يرتفع 4100 متراً عن سطح البحر

كان الطقس قاسياً كالعادة في ستاد بوليفيا الوطني، كونه يرتفع 4100 متراً عن سطح البحر، ما يقلل من نسبة الأوكسيجين الى حدّ بعيد.

هذا الأمر تكرر مع كل منتخب يلعب هناك، وكان لاعبو منتخب أوروغواي الضحية هذه المرة قبل يومين، وأظهرت لقطة لاعب أتليتكو مدريد، المدافع خوسيه ماريا خيمينيز، وهو يتوقف جانباً لالتقاط الانفاس، وأخذ جرعة من الأوكسيجين.

وانتهت المباراة الى تعادل منتخب بوليفيا سلباً مع ضيفه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليحتل أصحاب الأرض المركز الثامن في الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما تحتل اوروغواي المركز الثالث برصيد 21 نقطة.



