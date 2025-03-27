الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فيديو - توقف جانباً لتنشق الأوكسيجين المفقود !!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - توقف جانباً لتنشق الأوكسيجين المفقود !!
A-
A+

كرة القدم

2025-03-27 | 02:18
فيديو - توقف جانباً لتنشق الأوكسيجين المفقود !!

ستاد بوليفيا الوطني يرتفع 4100 متراً عن سطح البحر

كان الطقس قاسياً كالعادة في ستاد بوليفيا الوطني، كونه يرتفع 4100 متراً عن سطح البحر، ما يقلل من نسبة الأوكسيجين الى حدّ بعيد.
هذا الأمر تكرر مع كل منتخب يلعب هناك، وكان لاعبو منتخب أوروغواي الضحية هذه المرة قبل يومين، وأظهرت لقطة لاعب أتليتكو مدريد، المدافع خوسيه ماريا خيمينيز، وهو يتوقف جانباً لالتقاط الانفاس، وأخذ جرعة من الأوكسيجين.
وانتهت المباراة الى تعادل منتخب بوليفيا سلباً مع ضيفه في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليحتل أصحاب الأرض المركز الثامن في الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما تحتل اوروغواي المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

فيديو - توقف جانباً لتنشق الأوكسيجين المفقود !!

رياضة

كرة القدم

خوسيه ماريا خيمينيز

منتخب بوليفيا

منتخب أوروغواي

كأس العالم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فاران يروي عن مورينيو قوله: لماذا أنت عديم الفائدة؟
فيديو - وكيل ألفونسو ديفيز يتهم المدرب بالتسبب بإصابته

اقرأ ايضا في كرة القدم

ساوثهامبتون يطلب 100 مليون جنيه بلاعبه الشاب
02:32

ساوثهامبتون يطلب 100 مليون جنيه بلاعبه الشاب

لعب لجميع منتخبات الفئات العمرية الانجليزية

02:32

ساوثهامبتون يطلب 100 مليون جنيه بلاعبه الشاب

لعب لجميع منتخبات الفئات العمرية الانجليزية

أسطورة مانشستر يونايتد تورط بديون فاقت 500 ألف يورو
02:31

أسطورة مانشستر يونايتد تورط بديون فاقت 500 ألف يورو

تورط أسطورة مانشستر يونايتد في جدل كبير

02:31

أسطورة مانشستر يونايتد تورط بديون فاقت 500 ألف يورو

تورط أسطورة مانشستر يونايتد في جدل كبير

فاران يروي عن مورينيو قوله: لماذا أنت عديم الفائدة؟
02:22

فاران يروي عن مورينيو قوله: لماذا أنت عديم الفائدة؟

استعرض اللاعب الفرنسي السابق أهم اللحظات في مسيرته

02:22

فاران يروي عن مورينيو قوله: لماذا أنت عديم الفائدة؟

استعرض اللاعب الفرنسي السابق أهم اللحظات في مسيرته

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025