ظهور اللاعب أمام أوساسونا كلف برشلونة مليون يورو

الفوز كان مكلفًا من أكثر من جانب للفريق الكاتالوني

فاز برشلونة (3-0) في المباراة المؤجلة من الدوري الاسباني على ضيفه أوساسونا، ولكن اتضح أن الفوز كان مكلفًا من أكثر من جانب للفريق الكاتالوني.

فقد خسر برشلونة لاعبه داني أولمو لإصابة في الشوط الأول، ستبعده عن الملاعب لمدة أسبوع على الأقل، وفي أخبار أقل إثارة للقلق، اضطر الى دفع مليون يورو بسبب تفعيل بند في عقد أحد لاعبيه في ملعب ”إستادي أوليمبيك لويس كومبانيز“.

فنظرًا للتوقيت غير المعتاد للمباراة، اضطر هانسي فليك إلى إجراء تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام أتلتيكو مدريد قبل فترة التوقف الدولي، وكان فرينكي دي يونج أحد اللاعبين الذين تم إشراكهم، على الرغم من أنه لم يلعب سوى 45 دقيقة فقط قبل أن يتم استبداله.

وعلى الأرجح، مع وضع مباراة الديربي الكاتالوني ضد جيرونا يوم الأحد في الاعتبار، كان بديله هو بابلو توري، الذي يشارك للمرة الأولى منذ 26 كانون الثاني - يناير، والرابعة فقط في 2025، ولأنه لعب 45 دقيقة على الأقل، سيتعين على الفريق الكاتالوني دفع مبلغ مليون يورو لراسينج سانتاندير، النادي السابق للاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا.

وفقاً لدياريو أس، كانت مباراة ليل الخميس هي العاشرة التي يلعب فيها بابلو توري أكثر من 45 دقيقة مع برشلونة منذ وصوله في 2022، ولهذا السبب، يتعين على الفريق الكاتالوني دفع المبلغ لناديه السابق كما ينص بند في الاتفاقية التي وقعها الناديان.

وتم التوقيع مع اللاعب الإسباني مقابل رسوم مبدئية قدرها 5 ملايين يورو، ويبلغ إجمالي المبلغ الذي دفعه برشلونة لراسينج سانتاندير 6 ملايين يورو، وسيتعين عليه إرسال مليون يورو في كل مرة يلعب فيها توري أكثر من 45 دقيقة في 10 مباريات.







