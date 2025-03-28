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ميسي فاجأ نجماً أرجنتينياً شاباً بهدية ورسالة

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ميسي فاجأ نجماً أرجنتينياً شاباً بهدية ورسالة
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كرة القدم

2025-03-28 | 03:30
ميسي فاجأ نجماً أرجنتينياً شاباً بهدية ورسالة

هدية ورسالة بعد مشاركته في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية للشباب مؤخراً

فاجأ الأرجنتيني ليونيل ميسي مواطنه الشاب كلاوديو إيتشيفيري بهدية ورسالة بعد مشاركته في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية للشباب مؤخراً، ومساهمته في حلول منتخب بلاده وصيفاً، حيث أحرز ست أهداف في تسع مباريات، ما جعله ثاني هدافي المسابقة.
وكشف إيتشيفيري عبر إنستغرام عن تلقيه هدية من ميسي، قائد إنتر ميامي الأميركي، هي عبارة عن حذاء رياضي جديد، مرفقة برسالة جاء فيها "شكرا جزيلا لك على كونك جزءا من تاريخ ميسي +10، آمل أن تعجبك، أتمنى لك نجاحا عظيماً".
وكان إيتشيفيري انضم إلى مانشستر سيتي في كانون الثاني  - يناير 2024، من ريفر بلايت الأرجنتيني، لكنه انتقل فعلياً في أواخر شباط - فبراير 2025.



ميسي فاجأ نجماً أرجنتينياً شاباً بهدية ورسالة

رياضة

كرة القدم

ليونيل ميسي

كلاوديو إيتشيفيري

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