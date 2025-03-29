فيديو - لوغان بول يتحدّى حارس ميسي الشخصي

رد الملاكم وصانع المحتوى الأميركي لوغان بول على المقاتل ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برسالة قوية.

وقال بول "قولوا له، عليك انتظار دورك، هو مجرد مقاتل MMA يظن أنه ملاكم، كما أنه يستحق الاهتمام فقط لأنه حارس ميسي الشخصي"، وأضاف "أنا في بورتوريكو، إذا أراد مواجهتي فليأت، وعندما أهزمه سيصبح بلا فائدة".

وفي خضمّ النزاع القانوني بين بول وميسي حول علامتيهما التجاريتين للمشروبات الرياضية والمياه الغازية، حيث اتهم الأول الثاني بسرقة تصميمات علامته، ورد الثاني باتهامه بالاحتيال، دعا لوغان النجم الأرجنتيني إلى نزال على الحلبة.

واستفزت الدعوة حارس "البرغوت" الشخصي، الذي نشر مقطع فيديو قال فيه إن ميسي لا يعلم من هو لوغان، وأنه إذا أراد القتال فسيكون معه، ورد بول "بصراحة، أشفق على ميسي لأنه سيخسر الدعوى القضائية، وربما حارسه الشخصي أيضا، لأنه ما فائدة حارس يُهزم على يد صانع محتوى؟".