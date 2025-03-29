أسطورة الكرة السعودية ينفي علاقته بالنجمة المصرية

نفى سعيد العويران، أسطورة كرة القدم السعودية الأسبق، الاشاعات التي تحدثت عن زواجه سابقا من الممثلة والنجمة المصرية غادة عبد الرازق.

وقال العويران في برنامج تلفزيوني أنه تعرّف على عبد الرازق خلال تصويرها مسلسل "زهرة وأزواجها الخمسة" وإن له الشرف الزواج منها كونها سيدة جميلة ومثقفة ، الا انه لم يرتبط بها أبداً.

وافترض العويران أن السبب وراء الشائعة ربما يكون فيديو قديم جمعه بها في المغرب خلال مناسبة عامة، وأوضح أنه تزوج في العام 1994 وانفصل بعد أربع سنوات، وبقي عازباً، مع أنه تزوج نحو سبع مرات "مسيار".

ويعتبر العويران، 57 عاماً، أو مارادونا العرب، من أشهر نجوم كرة القدم السعودية، بعد أن شارك في موندياليّ 1994 و1998، وسجل هدفاً في مرمى منتخب بلجيكا في كأس العالم 1994، صُنّف كسادس أفضل هدف في تاريخ المسابقة.