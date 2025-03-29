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صديق روبن أموريم يكشف السرّ: كان مُهرّجاً !!

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صديق روبن أموريم يكشف السرّ: كان مُهرّجاً !!
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كرة القدم

2025-03-29 | 10:21
صديق روبن أموريم يكشف السرّ: كان مُهرّجاً !!

وجه مجهول لا يعرفه لاعبو مانشستر يونايتد

كشف رودريك ميراندا، المدافع البرتغالي السابق في نادي بنفيكا البرتغالي، والمدرب الحالي لنادي ميلبورن فيكتوري الأسترالي، عن وجه مجهول لمواطنه المدرب روبن أموريم، لا يعرفه لاعبو مانشستر يونايتد.

وكان أموريم تولى قيادة مانشستر يونايتد في تشرين الثاني - نوفمبر 2024، كمدير فني، خلفاً للهولندي إيريك تين هاغ، استناداً الى نجاحاته مع سبورتنغ لشبونة وتتويجه بخمسة ألقاب معه، منها الدوري البرتغالي في آخر موسمين.

وقال ميراندا، الذي زامل أموريم كلاعب في الفترة من 2010 إلى 2013 في بنفيكا، في حديث لصحيفة ذا صن البريطانية "لم أتوقع مطلقاً أن يصبح مدرباً، ليس بسبب مهاراته الكروية أو ذكائه، بل لأنه كان بمثابة المهرج في غرفة الملابس".

وأضاف "كان يتمتع بشخصية مرحة للغاية، وكان دائما ما يفعل ما يُضحك الناس، وعندما سمعت أنه بدأ العمل كمدرب، فوجئت قليلا وتساءلت، كيف يمكن لشخص لعبت معه أن يصبح بهذه الجدية؟".

لكنه أردف "كان لاعبا ذكيا للغاية، كان بإمكانه اللعب في مراكز مختلفة، وربما لهذا السبب أصبح مدربا رائعا، لأنه يتمتع بفهم رائع للعبة".

صديق روبن أموريم يكشف السرّ: كان مُهرّجاً !!

رياضة

كرة القدم

رودريك ميراندا

بنفيكا

ميلبورن فيكتوري

روبن أموريم

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