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فيديو - نوتنغهام فورست يُقدّم موسمه الأنجح بقيادة سانتو

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فيديو - نوتنغهام فورست يُقدّم موسمه الأنجح بقيادة سانتو
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كرة القدم

2025-03-30 | 02:24
فيديو - نوتنغهام فورست يُقدّم موسمه الأنجح بقيادة سانتو

مع نجاحه بالأمس في حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

مع نجاحه بالأمس في حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، بتغلبه على مضيفه برايتون (4-3) بركلات الترجيح في إياب الدور ربع النهائي، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي، يواصل نوتنغهام فورست تقديم موسم غير اعتياديّ.
ويعود الفضل في ذلك الى المدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي قاد الفريق الى نصف النهائي في كأس الاتحاد الإنكليزي، للمرة الأولى منذ 34 عاماً، حيث يأمل في حلم الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعد آخر تتويج يعود الى 66 عاماً، وتحديداً في موسم 1958-1959.
وأكدت هذه النتائج ان ما يحققه نوتنغهام فورست في الدوري الانجليزي الممتاز ليس صدفة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة، على بُعد أربع نقاط فقط عن أرسنال الثاني، و16 عن ليفربول المتصدر.
ويتقدم نوتنغهام في الترتيب على تشيلسي (49) ومانشستر سيتي (48) ونيوكاسل وبرايتون (47)، وهو على وشك ضمان التأهل الى دوري ابطال اوروبا للموسم المقبل.


 
فيديو - نوتنغهام فورست يُقدّم موسمه الأنجح بقيادة سانتو

رياضة

كرة القدم

نونو سانتو

نوتنغهام فورست

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