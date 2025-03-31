برشلونة واصل انتصاراته .. بلا هزيمة في العام 2025

يمضي بخطى واثقة على كل الجبهات

يدخل برشلونة شهر نيسان - أبريل، وهو يمضي بخطى واثقة على كل الجبهات، متصدراً الدوري الاسباني، مُلاعباً أتليتكو مدريد إياباً في نصف نهائي كأس الملك، مُترقباً مواجهة بروسيا دورتموند في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

واللافت في الأمر أن برشلونة لم يخسر أي مباراة منذ مطلع العام 2025 بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك، حيث خاض 20 مواجهة، فاز في 17 منها، وتعادل في ثلاثة فقط.

فاز برشلونة على بارباسترو (4-0) وأتليتك بلباو (2-0) وريال مدريد (5-2) وريال بيتيس (5-1)، ثم تعادل مع خيتافي (1-1)، وعاد ليفوز على بنفيكا البرتغالي (5-4) وفالنسيا (7-1)، وتعادل مع أتلانتا الايطالي (2-2).

وتغلب برشلونة على ألافيس (1-0) وفالنسيا (5-0) وإشبيلية (4-1) ورايو فاليكانو (1-0) ولاس بالماس (2-0)، ثم تعادل (4-4) مع أتليتكو مدريد، قبل أن يفوز توالياً على ريال سوسيداد (4-0) وبنفيكا (1-0) و(3-1) وأتليتكو مدريد (4-2) وأوساسونا (3-0) وجيرونا (4-1).







