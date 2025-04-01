المساعدة السابقة لديفيد بيكهام تدّعي مجدّداً أنّ علاقة جمعتهما!

قدمت المساعدة السابقة لديفيد بيكهام ادعاءات جديدة حول علاقة غرامية مزعومة

قدمت المساعدة السابقة لديفيد بيكهام ادعاءات جديدة حول علاقة غرامية مزعومة جمعتها مع قائد منتخب إنجلترا السابق.

وعملت ريبيكا لوس لدى بيكهام بعد توقيعه لريال مدريد في العام 2003، ثم أدلت بادعاءات حول علاقة غرامية مزعومة، وتحدثت لأول مرة خلال مقابلة مع كاي بيرلي على قناة سكاي في العام 2004.

وعلى الرغم من أن بيكهام نفى دائماً مثل هذه الادعاءات، فقد قالت السيدة حينها أنّ انجذاباً واضحاً جمعهما، وأنّهما قضيا الكثير من الوقت معاً، وكانا يفكران بالطريقة نفسها، ويتواصلان، وأنّه كان يعاملها بطريقة خاصة ويحرص على الاعتناء بها، وأنما خرجا مع مجموعة من الناس لتناول العشاء، وتناولا بعض المشروبات.

وبالطبع، تسببت ادعاءات لوس باهتمام الصحافة والتدقيق في عائلة بيكهام، وبالتحديد من زوجته فيكتوريا، التي وصفت الادعاءات بأنّها ”أصعب فترة“ في زواج الثنائي خلال المسلسل الوثائقي ”بيكهام“ الذي أنتجته نتفليكس عام 2023.

وبعد مرور أكثر من 20 عاماً على تعليقاتها الأصلية، كررت لوس ادعاءاتها خلال حلقة من برنامج " 60 Minutes Australia"، وقالت "لقد كان أمراً شجاعاً للغاية أن أقف ضدهم، لقد التزمت بالحقيقة، ولم أبالغ أبداً، لم أكذب قط بشأن أي شيء، لأني واجهت أقوى زوجين في وسائل الإعلام، ولديهما كل أموال العالم لأفضل العلاقات العامة وأفضل المحامين، وكل ما كان في جانبي هو الحقيقة".

وتعيش لوس، ابنة عم الصحفي الشهير بيرس مورغان من الدرجة الثانية، في النرويج وهي أم لطفلين.







