الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

المساعدة السابقة لديفيد بيكهام تدّعي مجدّداً أنّ علاقة جمعتهما!

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
المساعدة السابقة لديفيد بيكهام تدّعي مجدّداً أنّ علاقة جمعتهما!
A-
A+

كرة القدم

2025-04-01 | 04:13
المساعدة السابقة لديفيد بيكهام تدّعي مجدّداً أنّ علاقة جمعتهما!

قدمت المساعدة السابقة لديفيد بيكهام ادعاءات جديدة حول علاقة غرامية مزعومة

قدمت المساعدة السابقة لديفيد بيكهام ادعاءات جديدة حول علاقة غرامية مزعومة جمعتها مع قائد منتخب إنجلترا السابق.
وعملت ريبيكا لوس لدى بيكهام بعد توقيعه لريال مدريد في العام 2003، ثم أدلت بادعاءات حول علاقة غرامية مزعومة، وتحدثت لأول مرة خلال مقابلة مع كاي بيرلي على قناة سكاي في العام 2004.
وعلى الرغم من أن بيكهام نفى دائماً مثل هذه الادعاءات، فقد قالت السيدة حينها أنّ انجذاباً واضحاً جمعهما، وأنّهما قضيا الكثير من الوقت معاً، وكانا يفكران بالطريقة نفسها، ويتواصلان، وأنّه كان يعاملها بطريقة خاصة ويحرص على الاعتناء بها، وأنما خرجا مع مجموعة من الناس لتناول العشاء، وتناولا بعض المشروبات.
وبالطبع، تسببت ادعاءات لوس باهتمام الصحافة والتدقيق في عائلة بيكهام، وبالتحديد من زوجته فيكتوريا، التي وصفت الادعاءات بأنّها ”أصعب فترة“ في زواج الثنائي خلال المسلسل الوثائقي ”بيكهام“ الذي أنتجته نتفليكس عام 2023.
وبعد مرور أكثر من 20 عاماً على تعليقاتها الأصلية، كررت لوس ادعاءاتها خلال حلقة من برنامج " 60 Minutes Australia"، وقالت "لقد كان أمراً شجاعاً للغاية أن أقف ضدهم، لقد التزمت بالحقيقة، ولم أبالغ أبداً، لم أكذب قط بشأن أي شيء، لأني واجهت أقوى زوجين في وسائل الإعلام، ولديهما كل أموال العالم لأفضل العلاقات العامة وأفضل المحامين، وكل ما كان في جانبي هو الحقيقة".
وتعيش لوس، ابنة عم الصحفي الشهير بيرس مورغان من الدرجة الثانية، في النرويج وهي أم لطفلين.



المساعدة السابقة لديفيد بيكهام تدّعي مجدّداً أنّ علاقة جمعتهما!

رياضة

كرة القدم

ديفيد بيكهام

ريبيكا لوس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد إعلان براءته .. زوجة داني ألفيس حامل
حصد أغرب جائزة .. كرتونات بيض !!

اقرأ ايضا في كرة القدم

جول كوندي لم يغب عن برشلونة في ٤٥ مباراة
04:25

جول كوندي لم يغب عن برشلونة في ٤٥ مباراة

الوحيد في فريقه الذي لم يغب عن تشكيلة البلاوغرانا

04:25

جول كوندي لم يغب عن برشلونة في ٤٥ مباراة

الوحيد في فريقه الذي لم يغب عن تشكيلة البلاوغرانا

بعد إعلان براءته .. زوجة داني ألفيس حامل
04:24

بعد إعلان براءته .. زوجة داني ألفيس حامل

بعد ثلاثة أيام من تبرئته من تهمة الاغتصاب

04:24

بعد إعلان براءته .. زوجة داني ألفيس حامل

بعد ثلاثة أيام من تبرئته من تهمة الاغتصاب

حصد أغرب جائزة .. كرتونات بيض !!
04:09

حصد أغرب جائزة .. كرتونات بيض !!

على الرغم من خسارة فريقه أمام حامل اللقب

04:09

حصد أغرب جائزة .. كرتونات بيض !!

على الرغم من خسارة فريقه أمام حامل اللقب

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025