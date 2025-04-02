الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

تقنية التسلل شبه الآلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تقنية التسلل شبه الآلي في الدوري الإنجليزي الممتاز
A-
A+

كرة القدم

2025-04-02 | 00:54
تقنية التسلل شبه الآلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

من خلال خطوط ورسومات التسلل الافتراضية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في مباريات الدوري بدءا من 12 نيسان - أبريل الجاري، من خلال خطوط ورسومات التسلل الافتراضية، وتوفير تقنية التتبع البصري للاعبين، فيما يتعلق بالمشاهدين في المنزل أو داخل الملعب.
وجاء في بيان الرابطة "تعمل تقنية التسلل شبه الآلي على التشغيل الآلي للعناصر الرئيسية لعملية اتخاذ قرار التسلل لدعم حكم الفيديو المساعد (فار)، وتوفر وضعاً أكثر كفاءة لخط التسلل الافتراضي، باستخدام التتبع البصري للاعبين، وتنتج رسومات افتراضية لضمان تجربة محسنة داخل الملعب، ومن خلال بث المباريات للجماهير".
وأشارت الرابطة إلى ان هذه التقنية تحافظ على نزاهة سير المباريات وتعزز سرعة وكفاءة واتساق عملية اتخاذ قرار التسلل.
وتباشر الرابطة تطبيق هذه التقنية في ملعب الاتحاد في مواجهة مانشستر سيتي وضيفه كريستال بالاس، ثم تكررها في ثلاث مباريات تالية، بينها مواجهة أرسنال وبرينتفورد على ملعب الإمارات في لندن.


تقنية التسلل شبه الآلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياضة

كرة القدم

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي

كريستال بالاس

أرسنال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
منع الحارس الشخصي لميسي من حمايته في الملعب
جول كوندي لم يغب عن برشلونة في ٤٥ مباراة

اقرأ ايضا في كرة القدم

المحاكمة مستمرة .. قلب مارادونا كان متضخما وعانى تليّفاً في الكبد
03:33

المحاكمة مستمرة .. قلب مارادونا كان متضخما وعانى تليّفاً في الكبد

دون وجود لآثار كحول أو مخدرات في جسده وقت وفاته

03:33

المحاكمة مستمرة .. قلب مارادونا كان متضخما وعانى تليّفاً في الكبد

دون وجود لآثار كحول أو مخدرات في جسده وقت وفاته

فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً
03:31

فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً

تظهر على إنستغرام تحت اسم kydratwitch

03:31

فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً

تظهر على إنستغرام تحت اسم kydratwitch

أنتوني .. لاعب غيّر وجه ريال بيتيس
01:01

أنتوني .. لاعب غيّر وجه ريال بيتيس

انتقل انتوني إلى بيتيس مُعاراً من "الشياطين الحُمر"

01:01

أنتوني .. لاعب غيّر وجه ريال بيتيس

انتقل انتوني إلى بيتيس مُعاراً من "الشياطين الحُمر"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025