تقنية التسلل شبه الآلي في الدوري الإنجليزي الممتاز

من خلال خطوط ورسومات التسلل الافتراضية

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تطبيق تقنية التسلل شبه الآلي في مباريات الدوري بدءا من 12 نيسان - أبريل الجاري، من خلال خطوط ورسومات التسلل الافتراضية، وتوفير تقنية التتبع البصري للاعبين، فيما يتعلق بالمشاهدين في المنزل أو داخل الملعب.

وجاء في بيان الرابطة "تعمل تقنية التسلل شبه الآلي على التشغيل الآلي للعناصر الرئيسية لعملية اتخاذ قرار التسلل لدعم حكم الفيديو المساعد (فار)، وتوفر وضعاً أكثر كفاءة لخط التسلل الافتراضي، باستخدام التتبع البصري للاعبين، وتنتج رسومات افتراضية لضمان تجربة محسنة داخل الملعب، ومن خلال بث المباريات للجماهير".

وأشارت الرابطة إلى ان هذه التقنية تحافظ على نزاهة سير المباريات وتعزز سرعة وكفاءة واتساق عملية اتخاذ قرار التسلل.

وتباشر الرابطة تطبيق هذه التقنية في ملعب الاتحاد في مواجهة مانشستر سيتي وضيفه كريستال بالاس، ثم تكررها في ثلاث مباريات تالية، بينها مواجهة أرسنال وبرينتفورد على ملعب الإمارات في لندن.





