فويتشيك تشيزني .. أرقام مُذهلة في عرين برشلونة

من الاعتزال الى حماية عرين برشلونة

فويتشيك تشيزني، من الاعتزال الى حماية عرين برشلونة .. عودة مُظفّرة لحارس المرمى البولندي الدولي، البالغ من العمر 34 عاماً.

فبعد تجربته المُعتبرة مع أرسنال (2009-2017) التي تخللتها اعارتين الى برينتفورد (2009-2010) وروما (2015-2017)، والانتقال الناجح الى يوفنتوس (2017-2024)، حسم تشيزني، المعروف بحبّه للتدخين، أمره بقرار الاعتزال.

وبما أن مصائب قوم عند قوم فوائد، قرر برشلونة الاسباني التواصل معه كبديل بعد اصابة حارس المرمى الالماني الدولي مارك أندره تيرشتيغن، وغيابه لنحو سنة، وهو ما تم بالفعل.

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع ما حصل، وربما هو نفسه كذلك، فقد خاض تشيزني حتى الآن 18 مباراة في حماية مرمى الفريق الكاتالوني، فلم يخسر مُطلقاً، بل فاز في 16 منها وتعادل في 2، وخرج 9 مرات بشباك نظيفة، فيا لها من أرقام.







