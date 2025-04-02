الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

فويتشيك تشيزني .. أرقام مُذهلة في عرين برشلونة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فويتشيك تشيزني .. أرقام مُذهلة في عرين برشلونة
A-
A+

كرة القدم

2025-04-02 | 00:56
فويتشيك تشيزني .. أرقام مُذهلة في عرين برشلونة

من الاعتزال الى حماية عرين برشلونة

فويتشيك تشيزني، من الاعتزال الى حماية عرين برشلونة .. عودة مُظفّرة لحارس المرمى البولندي الدولي، البالغ من العمر 34 عاماً.
فبعد تجربته المُعتبرة مع أرسنال (2009-2017) التي تخللتها اعارتين الى برينتفورد (2009-2010) وروما (2015-2017)، والانتقال الناجح الى يوفنتوس (2017-2024)، حسم تشيزني، المعروف بحبّه للتدخين، أمره بقرار الاعتزال.
وبما أن مصائب قوم عند قوم فوائد، قرر برشلونة الاسباني التواصل معه كبديل بعد اصابة حارس المرمى الالماني الدولي مارك أندره تيرشتيغن، وغيابه لنحو سنة، وهو ما تم بالفعل.
لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع ما حصل، وربما هو نفسه كذلك، فقد خاض تشيزني حتى الآن 18 مباراة في حماية مرمى الفريق الكاتالوني، فلم يخسر مُطلقاً، بل فاز في 16 منها وتعادل في 2، وخرج 9 مرات بشباك نظيفة، فيا لها من أرقام.



فويتشيك تشيزني .. أرقام مُذهلة في عرين برشلونة

رياضة

كرة القدم

فويتشيك تشيزني

برشلونة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مدرب سبورتنغ يقارن بين كويندا ويامال
منع الحارس الشخصي لميسي من حمايته في الملعب

اقرأ ايضا في كرة القدم

المحاكمة مستمرة .. قلب مارادونا كان متضخما وعانى تليّفاً في الكبد
03:33

المحاكمة مستمرة .. قلب مارادونا كان متضخما وعانى تليّفاً في الكبد

دون وجود لآثار كحول أو مخدرات في جسده وقت وفاته

03:33

المحاكمة مستمرة .. قلب مارادونا كان متضخما وعانى تليّفاً في الكبد

دون وجود لآثار كحول أو مخدرات في جسده وقت وفاته

فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً
03:31

فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً

تظهر على إنستغرام تحت اسم kydratwitch

03:31

فيديو - مؤثرة راسلت صلاح وانتظرت الردّ فحظرها كلياً

تظهر على إنستغرام تحت اسم kydratwitch

أنتوني .. لاعب غيّر وجه ريال بيتيس
01:01

أنتوني .. لاعب غيّر وجه ريال بيتيس

انتقل انتوني إلى بيتيس مُعاراً من "الشياطين الحُمر"

01:01

أنتوني .. لاعب غيّر وجه ريال بيتيس

انتقل انتوني إلى بيتيس مُعاراً من "الشياطين الحُمر"

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025