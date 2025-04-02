"الدبّابة" روميلو لوكاكو .. 400 هدف في مسيرة ناجحة

رصيد "الدبّابة" وصل الى 400 هدف في مسيرته

مع تغلب نابولي على ميلان (2-1) ليل الأحد الفائت في ختام الجولة 30 من الدوري الإيطالي، وتسجيل البلجيكي روميلو لوكاكو أحد هدفيّ الانتصار، يكون رصيد "الدبّابة" كما يُطلق عليه قد وصل الى 400 هدف في مسيرته الاحترافية.

فقد سجل لوكاكو، البالغ 31 عاماً، حتى الآن، هذا الكمّ من الأهداف موّزعة كالتالي 88 مع بلجيكا، 88 مع إيفرتون، 78 مع إنتر ميلان، 42 مع مانشستر يونايتد، 41 مع أندرلخت، 21 مع روما، 17 مع وست بروميتش، و11 هدفا مع نابولي.

ورفع لوكاكو رصيده الى 11 هدفاً مع نابولي، على بُعد هدفين من الفرنسي ماركوس تورام والنيجيري أديمولا لوكمان، وخمس أهداف عن متصدر الترتيب، الايطالي مويس كين.

ويحتل نابولي وصافة الدوري الايطالي برصيد 64 نقطة، على بُعد ثلاث نقاط فقط عن انتر ميلان المتصدر، قبل ثماني جولات على اختتام المسابقة.







