المحاكمة مستمرة .. قلب مارادونا كان متضخما وعانى تليّفاً في الكبد

أكد خبراء الطب الشرعي الذين شاركوا في تشريح جثة أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، أن قلبه كان أكبر من الحجم الطبيعي، وأنه كان يعاني من التليف في الكبد، دون وجود لآثار كحول أو مخدرات في جسده وقت وفاته.

وتحدث هؤلاء الخبراء في جلسة للمحكمة في بيونس آيرس، فقال أليخاندرو إيزيكيل إن قلب مارادونا كان "متضخما"، حيث بلغ وزنه 503 جرامات، فيما يتراوح الوزن الطبيعي للقلب بين 250 و300 جراماً، كما كان يعاني من "نقص مزمن في تدفق الدم والأكسجين".

وكان مارادونا، الذي قاد الأرجنتين إلى لقب كأس العالم عام 1986، قد توفي في تشرين الثاني - نوفمبر 2020، داخل منزله في ضواحي بوينس يرس، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد أيام فقط من خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي بين الجمجمة والمخ.