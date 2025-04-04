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عقوبات تاريخية .. 85 مباراة و15 عاما من الإيقاف

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عقوبات تاريخية .. 85 مباراة و15 عاما من الإيقاف
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كرة القدم

2025-04-04 | 02:28
عقوبات تاريخية .. 85 مباراة و15 عاما من الإيقاف

بعد الاعتداء الوحشي على الحكم الخرايفي

عقوبة تاريخية للجنة المنافسات التابعة لاتحاد كاستيا لامانشا الفرعي لكرة القدم في اسبانيا (FS Torija) بعد الاعتداء الوحشي على الحكم عبد الصمد مختار الخرايفي وشقيقه (حكم الطاولة) في مباراة جرت نهاية الأسبوع الماضي، ضمن دوري كرة الصالات الإقليمي.
وذكر الحكم في تقريره "انقضوا علينا وركلونا ولكمونا، وألقي بي على الأرض بعد ركلة قوية جدا على وجهي، وفقدت الوعي لمدة 30 ثانية تقريباً، وقالوا لي، أنتم أبناء العاهرات، المغاربة، يجب أن تموتوا، اذهبوا إلى بلدكم .. لن تخرج من هنا على قيد الحياة أيها الأحمق".
وجاء في العقوبات إغلاق مركز توريا الرياضي لمدة موسم بسبب حوادث "خطيرة للغاية"، ومعاقبة ثمانية من أعضاء الفريق المحلي بغرامات كبيرة للغاية، وصلت في ثلاث حالات، إلى "15 مباراة إيقاف وثلاثة مواسم من الاستبعاد"، وفي المجموع، 85 مباراة و15 عاما من الإيقاف.  
اللافت ان  أحد اللاعبين هو عمدة المدينة، ألفارو موريلو بوناتشو، الذي عوقب بـ15 مباراة، لكنه نفى تورطه في الأحداث، وأدان أي نوع من العنف وجعل نفسه متاحا للسلطات لتوضيح ما حدث.



عقوبات تاريخية .. 85 مباراة و15 عاما من الإيقاف

رياضة

كرة القدم

كاستيا لامانشا

FS Torija

عبد الصمد مختار الخرايفي

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