الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خلطة فليك السريّة التي هزمت دييجو سيميوني

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
خلطة فليك السريّة التي هزمت دييجو سيميوني
A-
A+

كرة القدم

2025-04-04 | 02:30
خلطة فليك السريّة التي هزمت دييجو سيميوني

لضمان تأهل برشلونة لنهائي كأس الملك على حساب أتليتكو مدريد

قال بيدري قبل بضعة أيام في مقابلة "عمري 22 عاما فقط، ولدي مجال للتحسن، وفي الواقع، أخبرني المدرب هذا أيضاً، فسألته ما الذي يمكنني تحسينه؟، على سبيل المثال، اختيار وقت تسريع اللعبة أو تهدئتها بشكل أفضل".
ربما كان المدرب هانسي فليك يعطي لاعبه فكرة صغيرة عن الخطة السرية التي كان يعمل عليها للفوز في ملعب واندا ميتروبوليتانو، لضمان تأهل برشلونة لنهائي كأس الملك على حساب أتليتكو مدريد، وهو ما حصل بالفوز (1-0).
كان تسريع التحولات أحد مفاتيح منع أتلتيكو من البناء دفاعيا في كتلة منخفضة لا يمكن اختراقها، وكان لدى بيدري وفرينكي دي يونغ مهمة الترجمة الفورية لذلك.
وعلى الرغم من أن أتلتيكو فريق قادر على الضغط عاليا، والتغلب على الخصم حتى مع وجود عدد كبير من اللاعبين في منتصف الميدان، شعر فليك بأن التعادل (4-4) في مباراة الذهاب سيدفع دييجو سيميوني الى نهج دفاعي صبور في الاياب، وانتظار ارتكاب برشلونة خطأ ما في التمرير للقيام بهجوم مرتد.
واستفاد فليك من تجربة التأخر (0-2) ثم الفوز (4-2) في الدوري، حيث ضغط أتلتيكو أكثر على وسط الملعب ليتقدم بهدفين في الدقيقة 70، حين قام المدرب الألماني بتصحيح الأمر، خارقاً خط الدفاع المدريدي الخًماسي.
ركز فليك في الجلستين التدريبيتين الأخيرتين على كيفية الهجوم في المساحات الضيقة، مع لامين يامال كمفتاح، والعثور على فيران، أو زميل آخر في الفريق، وهكذا جاء الهدف.


خلطة فليك السريّة التي هزمت دييجو سيميوني

رياضة

كرة القدم

دييجو سيميوني

هانسي فليك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لاعب عمره 17 عاماً طعن زميله حتى الموت
عقوبات تاريخية .. 85 مباراة و15 عاما من الإيقاف

اقرأ ايضا في كرة القدم

لاعب عمره 17 عاماً طعن زميله حتى الموت
02:31

لاعب عمره 17 عاماً طعن زميله حتى الموت

طعن زميله البالغ من العمر سبعة عشر عاما حتى الموت

02:31

لاعب عمره 17 عاماً طعن زميله حتى الموت

طعن زميله البالغ من العمر سبعة عشر عاما حتى الموت

عقوبات تاريخية .. 85 مباراة و15 عاما من الإيقاف
02:28

عقوبات تاريخية .. 85 مباراة و15 عاما من الإيقاف

بعد الاعتداء الوحشي على الحكم الخرايفي

02:28

عقوبات تاريخية .. 85 مباراة و15 عاما من الإيقاف

بعد الاعتداء الوحشي على الحكم الخرايفي

فجأة .. هوى المهاجم في حفرة عمقها متر !!
02:03

فجأة .. هوى المهاجم في حفرة عمقها متر !!

هناك دائما جديد يفاجئنا في كرة القدم

02:03

فجأة .. هوى المهاجم في حفرة عمقها متر !!

هناك دائما جديد يفاجئنا في كرة القدم

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025