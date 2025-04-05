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لاعب يتعرّض للسرقة في وسط مدينة برشلونة

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لاعب يتعرّض للسرقة في وسط مدينة برشلونة
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كرة القدم

2025-04-05 | 03:44
لاعب يتعرّض للسرقة في وسط مدينة برشلونة

انضم إلى جيرونا على سبيل الإعارة من يوفنتوس

تعرض لاعب خط وسط برشلونة وليفربول السابق آرثر ميلو للسرقة في وسط العاصمة الكاتالونية هذا الأسبوع، وكان لاعب الوسط البرازيلي قد انضم إلى جيرونا على سبيل الإعارة من يوفنتوس في فترة الانتقالات الشتوية.
وأفادت التقارير أنّ اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً، كان يقضي فترة ما بعد الظهيرة للتسوق في برشلونة، بعد تدريبات فريقه جيرونا.
وبينما كان يدفع ثمن تذكرة في موقف سيارات، اقترب منه شخصان من الخلف، وسرقاه في ”غضون ثوانٍ“، وفقًا لما ذكرت صحيفة دياريو آس، فأخذ أحدهما ساعته، وكان آخر ينتظره على دراجة نارية لنقله بعيداً، دون ان يتعرض اللاعب البرازيلي لأي أذى جسدي.
وعاد آرثر إلى جيرونا للتدريب هذا الصباح، بعد ان كان آخر ضحايا مشكلة السرقة المتزايدة في برشلونة، وهي طالت في الماضي لاعبين عديدين مثل بيير-إيميريك أوباميانغ.
ويستعد لاعب خط الوسط المعار من يوفنتوس لمواجهة حاسمة ضد ألافيس يوم الأحد، حيث يحاول جيرونا تجنب الانجرار إلى صراع الهبوط، وهو شارك في جميع مباريات الفريق تحت قيادة ميشيل سانشيز منذ ظهوره الأول أمام خيتافي في منتصف شباط - فبراير الماضي.



لاعب يتعرّض للسرقة في وسط مدينة برشلونة

رياضة

كرة القدم

برشلونة

ليفربول

جيرونا

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