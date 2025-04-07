بايرن ميونيخ .. المصائب لا تأتي فرادى

مشكلة أخرى للمدرب فنسنت كومباني

قال جمال موسيالا وداعا للموسم، بعد ان أعلن بايرن ميونيخ، أن لاعبه سيغيب لمدة ثمانية أسابيع، اثر إصابته خلال مباراة الجمعة ضد أوغسبورج.

وفقا للتقرير الطبي للنادي البافاري، عانى موسيالا من تمزق في العضلات، سيبقيه بعيدا عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع، وسيخضع لعملية تعافي طويلة، دون ان يفقد الأمل في أن يكون متاحا لنهائي دوري أبطال أوروبا الافتراضي في أليانز أرينا.

خلال الشوط الثاني من فوز بايرن (3-1) خارج أرضه أمام أوغسبورغ، غادر المهاجم البالغ من العمر 22 عاما الملعب، وهو يعاني من الألم بشكل واضح، بعد تحد خارج الكرة مع لاعب منافس.

تعد هذه الإصابة مشكلة أخرى للمدرب فنسنت كومباني، الذي اضطر في الأسابيع الأخيرة للتعامل مع غياب الثلاثي، الكندي ألفونسو ديفيز لأشهر، لإصابة الرباط الصليبي الأمامي، الفرنسي دايوت أوباميكانو لأسابيع، بسبب مشكلة في الركبة، والياباني هيروكي إيتو لأشهر، بسبب كسر في مشط القدم.

سيكون غياب جمال موسيالا حساسا لبايرن ميونيخ، الذي أمامه مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان.

ويتصدر بايرن الدوري الألماني برصيد 68 نقطة قبل ست جولات على الختام، متقدما بفرق ست نقاط على بايرليفركوزن المُدافع عن اللقب، والمنافس الفعلي الوحيد، وأمامه ست مباريات على نهاية المسابقة، يلعبها ضد بروسيا دورتموند وهايدنهايم وماينتس ولايبزيج وبروسيا مونشنغلادباخ وهوفنهايم.





