رود فان نيستلروي يعيش أسوأ أيامه في انجلترا

يحتل ليستر سيتي المركز 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز

رود فان نيستلروي، الهولندي البالغ من العمر 48 عاماً، مهاجم ريال مدريد (2006-2010) وملقة (2011-2012)، يعيش أسوأ أيامه في انجلترا.

وقع فان نيستلروي عقدا كمدرب لليستر سيتي حتى العام 2027 في 29 تشرين الثاني - نوفمبر، ليحل محل ستيف كوبر، بعد أيام فقط من مغادرته مانشستر يونايتد كمدرب مساعد.

ألقيت الأضواء أكثر على فان نيستلروي بسبب موقفه من هاري وينكس، لاعب خط الوسط البالغ من العمر 29 عاماً، والذي خاض 10 مباريات دولية مع إنجلترا.

جاء الخلاف بين المدير الفني ولاعب توتنهام وسامبدوريا السابق، الذي دفع ليستر سيتي أكثر من 12 مليون يورو لضمه في العام 2023، بعد أن رفض وينكس اقتراح قضاء الليلة في ملعب تدريب الثعالب في شمال ليسترشاير.

ذكرت صحيفة التلغراف أن هاري وينكس هو واحد من ثلاثة من قدامى المحاربين في ليستر سيتي يسافرون أكثر من 145 كيلومترا إلى ملعب التدريب في سيغريف كل يوم، وهو ما سمح به إنزو ماريسكا، المدير السابق للنادي، ورفضه فان نيستلروي، واعتبره علامة على عدم الانضباط.

أراد المدرب أن يقضي وينكس الليلة في ملعب التدريب لمساعدته في الاستعداد لمباراة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد المضيف مانشستر سيتي، التي خسرها (0-2)، وتم استبعاد اللاعب الذي بدأ 25 مباراة.

ويلعب ليستر سيتي الليلة ضد نيوكاسل يونايتد لحساب الجولة 31، وهو يحتل بقيادة فان نيستلروي، المركز 19 في الدوري الإنجليزي الممتاز، على بعد 12 نقطة من الأمان، ويبدو أن ادارة النادي باتت مقتنعة بالهبوط وبالتغيير الفني، ولكن بعد الاقصاء المتوقع من دوري الأضواء.







