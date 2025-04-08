الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

جيرونا مهدد بالهبوط !! .. ماذا يحدث للنادي الكاتالوني؟

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
جيرونا مهدد بالهبوط !! .. ماذا يحدث للنادي الكاتالوني؟
A-
A+

كرة القدم

2025-04-08 | 01:16
جيرونا مهدد بالهبوط !! .. ماذا يحدث للنادي الكاتالوني؟

خاض جيرونا ثماني مباريات دون فوز

خاض جيرونا ثماني مباريات دون فوز، حيث خسر أمام آلافيس (0-1) وبرشلونة (1-4) وتعادل مع فالنسيا وإسبانيول (1-1) وسلتا فيغو (2-2) وخسر أمام ريال مدريد (0-2) وخيتافي (1-2) وأتليتك بلباو (0-3)، بعد آخر فوز على لاس بالمس (2-1) في الثالث من شباط - فبراير الفائت.
ويحتل جيرونا المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، على بُعد تسع نقاط عن ليغانيس، الذي يلعب الليلة ضد أوساسونا، وفوزه يقلص الفرق الى ست نقاط، فماذا يحصل للنادي الكاتالوني؟.
أصبح "فريق دوري أبطال أوروبا" حلوى مسمومة، وهيكل الفريق لا يساعد المدرب ميشيل سانشيز في الحصول على أفضل أداء ممكن من لاعبيه، ففي النصف الثاني من الموسم، الذي لعبت فيه إحدى عشرة مباراة، جمع جيرونا ثلاث نقاط فقط في مباراة واحدة على حساب لاس بالماس.
حذر ميشيل، الذي يمر بأسوأ لحظاته منذ وصوله إلى جيرونا في صيف عام 2021، من أنه لا تزال هناك أوقات صعبة، وأن الشعور الذي يعيشه من الفريق ليس الأفضل، وهو الذي عانى من نهاية كارثية في موسم 2018-19، حيث خسر تسع من آخر عشر مباريات، وهبط إلى الدرجة الثانية.
ويعود السبب الرئيسي في أزمة جيرونا الى مغادرة عدد كبير من اللاعبين، في طليعتهم أرتيم دوفبيك الى روما، وعودة باو فيكتور وإيريك غارسيا المٌعارين الى برشلونة، وأرناو أورتيز، وأليكس سالا، وغابري مارتينيز، وآخرين.








جيرونا مهدد بالهبوط !! .. ماذا يحدث للنادي الكاتالوني؟

رياضة

كرة القدم

جيرونا

ميشيل سانشيز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فالنسيا وجد المنقذ للبقاء في الليغا

اقرأ ايضا في كرة القدم

فالنسيا وجد المنقذ للبقاء في الليغا
01:15

فالنسيا وجد المنقذ للبقاء في الليغا

كان النادي مهدّداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا

01:15

فالنسيا وجد المنقذ للبقاء في الليغا

كان النادي مهدّداً بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في إسبانيا

برشلونة يستعد لتجديد عقد يامال حتى 2030
01:14

برشلونة يستعد لتجديد عقد يامال حتى 2030

على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة

01:14

برشلونة يستعد لتجديد عقد يامال حتى 2030

على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة

كريستيانو جونيور يثير الجدل بصورة في ورشة سيارات
01:12

كريستيانو جونيور يثير الجدل بصورة في ورشة سيارات

أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي

01:12

كريستيانو جونيور يثير الجدل بصورة في ورشة سيارات

أثار الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025