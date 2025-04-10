محمد صلاح يوّقع قريباً عقده الجديد .. إليكم راتبه المذهل

بعد أسابيع من التكهنات وقُرب نهاية عقده الحالي

بعد أسابيع من التكهنات، وقُرب نهاية عقده الحالي، حسمت صحيفة ذا صن البريطانية الجدل حول مستقبل نجم المنتخب المصري محمد صلاح، كاشفة عن بنود العقد الجديد الذي يعتزم توقيعه مع ناديه ليفربول الإنجليزي.

وقالت الصحيفة أن محمد صلاح بات على وشك توقيع عقد جديد "مذهل" مع ليفربول، يمتد حتى العام 2027، بقيمة إجمالية تصل إلى ما يعادل 54 مليون دولار كرواتب، ما سيجعله أحد اللاعبين الأعلى أجرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا صحّت المعلومات، سوف يحصل صلاح على ما يزيد عن 514 الف دولار أسبوعيا، بزيادة واضحة عن راتبه الحالي البالغ 450 ألف دولار أسبوعياً.

يذكر أن النجم المصري صلاح، شارك في 45 مباراة مع ليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات فأحرز 32 هدفا وصنع 22.





