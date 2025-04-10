فيديو - وفاة مشجع زمالكاوي بعد إقصاء فريقه

لحظة وفاة مشجع زملكاوي بعد خروج الزمالك من بطوله الكونفدرالية الإفريقية من داخل ستاد القاهرة الدولي.#رحيل_مجلس_لبيب_الرخيص pic.twitter.com/ro7alT5TnU — White House 1911 (@WhitehouseZsc) April 9, 2025

نعى نادي الزمالك عبر قناته التلفزيونية الرسمية مشجعه علي شوقي اثر أزمة قلبية تلت خسارة "الفريق الأبيض"، حامل اللقب، غير المتوقعة على أرضه، أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي والخروج من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.وخرج الزمالك من المسابقة بعد خسارته في القاهرة بهدف في إياب ربع النهائي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.وذكرت القناة "رحل المشجع الوفي من مدينة أسيوط فور نهاية المباراة بنوبة قلبية حزنا على خسارة النادي ووداع مسابقة الكونفدرالية .. وكانت هناك حالات إغماء عديدة، حيث قام الدكتور محمد أسامة طبيب النادي الأبيض بالتعامل مع أكثر من حالة".