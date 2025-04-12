نجم فرنسا يخضع للتحقيق في البرازيل بتهمة شنيعة صادمة

بعد مزاعم بالعنف الجسدي والنفسي

يخضع نجم وست هام وفرنسا السابق ديميتري باييت للتحقيق من قبل السلطات البرازيلية، بعد مزاعم بالعنف الجسدي والنفسي.

وانتقل باييت إلى البرازيل في العام 2023 للانضمام إلى فاسكو دا جاما، منهيا فترته الثانية في مرسيليا الفرنسي.

ويُزعم أن صانع الألعاب دخل في ما وصف بأنه علاقة "مروعة" مع المحامية لاريسا فيراري، البالغة من العمر 28 عاما، والتي ادعت أنها كانت على علاقة مع اللاعب لأكثر من عام.

فقد أعلن المسؤولون أنه تم فتح تحقيق رسمي، حيث يتم التعامل مع القضية من قبل وحدة متخصصة داخل الشرطة في مساعدة النساء المتضررات من سوء المعاملة.

وفقا للتقارير في البرازيل، ادلت السيدة بتصريحات لكل من سلطات إنفاذ القانون والصحافة، فصلت فيها علاقة مزعجة استمرت سبعة أشهر مع لاعب كرة القدم البالغ من العمر 38 عاما، وزعمت أنها اتخذت منعطفا مقلقا للغاية في كانون الثاني - ديسمبر 2024.

وفقا لروايتها، بعد نزاع ساخن، بدأ باييت في تعريضها لسلسلة من الأفعال المهينة واللاإنسانية، وادّعت أنها تضمنت إجبارها على شرب بولها، واستهلاك الماء من المرحاض، ولعق الأرض.

وفي حديثها إلى وكالة فرانس برس البرازيلية، قالت فيراري "أريد العدالة لأنه أساء استخدام ضعفي النفسي للحصول على ميزة جنسية، طلب مني إثبات الحب، من خلال الإذلال، وسجل مقاطع فيديو شربت فيها بولي وشربت الماء من وعاء المرحاض ولعقت الأرض .. أنا محامية، ولم أكن لأقدم مثل هذه الشكاوى الخطيرة باستخفاف".

وزعمت لاريسا أيضا أن باييت اعتدى عليها جسديا، ما أدى إلى إصابات واضحة في جميع أنحاء جسدها، وقالت "أريد أن أوضح أن الأمر لم يكن أبدا متعلقا بالمال، ليس هناك الكثير الذي يمكنني قوله لأنه لا يوجد تفسير أو أي شيء يبرر ذلك".





