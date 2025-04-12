فيديو - يوم مأساوي في تاريخ كرة القدم في أميركا الجنوبية

سيتم تذكر يوم العاشر من نيسان - أبريل باعتباره يوما مأساويا لكرة القدم في أميركا الجنوبية، والسبب هو مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس ليبرتادوريس بين كولو كولو التشيلياني وفورتاليزا البرازيلي في ملعب مونومانيال في تشيلي.
وكما ذكر موقع الجديد بالأمس، حاولت مجموعة من مشجعي كولو كولو، ممن ليس لديهم تذاكر، دخول الملعب، ما أدى إلى تدافع وتدخل الشرطة وسقوط قتلى.
تم دهس شابين، أحدهما قاصر، وفقدا حياتهما لاحقا، ثم بدأت المباراة بعد ساعة، الا ان من في الملعب لم يعرفوا حجم المأساة التي حدثت في الخارج حتى بداية الشوط الثاني.
تم إبلاغ اللاعبين من قبل المشجعين الذين دخلوا الملعب وقاطعوا اللعب، ثم أعلنت مكبرات الصوت أنه تم إلغاء المباراة، وأنه سيتعين إخلاء الملعب، فيما استمرت الحوادث في الشوارع، مع اشتباكات بين الألتراس والشرطة.