فيديو - يوم مأساوي في تاريخ كرة القدم في أميركا الجنوبية

El momento exacto en que los hinchas de Colo-Colo invadieron el estadio y los jugadores de Fortaleza debieron ingresar al vestuario del estadio Monumental de Chile 🏆⚠️



➜ El jugador del Cacique, Emiliano Amor, fue el primero en ir a resguardar a los futbolistas brasileños 👏 pic.twitter.com/z8WvclSjgc — Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) April 11, 2025 "Conmebol"



Porque dos hinchas de Colo Colo fallecieron en la previa del partido ante Fortaleza, luego se suspendió y ahora están exigiendo a los clubes que terminen de jugar el partido. Ya ni humanidad tienen, son unas lacras hijas de re mil putas. pic.twitter.com/tYmlV4UA3n — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) April 11, 2025

سيتم تذكر يوم العاشر من نيسان - أبريل باعتباره يوما مأساويا لكرة القدم في أميركا الجنوبية، والسبب هو مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس ليبرتادوريس بين كولو كولو التشيلياني وفورتاليزا البرازيلي في ملعب مونومانيال في تشيلي.وكما ذكر موقع الجديد بالأمس، حاولت مجموعة من مشجعي كولو كولو، ممن ليس لديهم تذاكر، دخول الملعب، ما أدى إلى تدافع وتدخل الشرطة وسقوط قتلى.تم دهس شابين، أحدهما قاصر، وفقدا حياتهما لاحقا، ثم بدأت المباراة بعد ساعة، الا ان من في الملعب لم يعرفوا حجم المأساة التي حدثت في الخارج حتى بداية الشوط الثاني.تم إبلاغ اللاعبين من قبل المشجعين الذين دخلوا الملعب وقاطعوا اللعب، ثم أعلنت مكبرات الصوت أنه تم إلغاء المباراة، وأنه سيتعين إخلاء الملعب، فيما استمرت الحوادث في الشوارع، مع اشتباكات بين الألتراس والشرطة.