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ساعة محمد صلاح تساوي مليون دولار !!

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ساعة محمد صلاح تساوي مليون دولار !!
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كرة القدم

2025-04-12 | 01:57
ساعة محمد صلاح تساوي مليون دولار !!

شوهد محمد صلاح وهو يحمل في يده ساعة بقيمة نحو 999.949 ألف دولار

شوهد محمد صلاح وهو يحمل في يده ساعة بقيمة نحو 999.949 ألف دولار، عندما وقع عقدا جديدا لمدة عامين مع ليفربول صباح الجمعة.
صلاح، 32 عاما، هو أحد أعظم لاعبي ليفربول على الإطلاق، حيث فاز بثمانية ألقاب في أنفيلد، وسجل 243 هدفا في 394 مباراة مع النادي، منذ انضمامه من روما في العام 2017، مقابل رسوم أولية قدرها 47 مليون دولار.
وعندما بدأت الصور تنتشر لعرض التجديد مع صلاح، لاحظ المشجعون ذوو العيون القوية، ما كان يحمله النجم المصري في يده.
فإلى جانب قميصه في ليفربول وابتسامته المبهجة، كان صلاح يحمل في معصمه الأيسر ساعة زرقاء ذات مظهر فاخر، وهي من انتاج ريتشارد ميل، شركة الساعات السويسرية الفاخرة التي تأسست في العام 2001.
اسمها الكامل هو Richard Mille RM 17-02 Tourbillon Titanium، وعلى أحد مواقع الويب كان الساعة معروضة للبيع مقابل 949،999 دولارا.
ظهرت ساعة RM 17-02 ذات التعبئة اليدوية لأول مرة في العام 2022 بعلبة من السيراميك TZP خفيف الوزن وعلبة من الذهب الأحمر عيار 18 قيراطا، وتأتي في نسختين باللونين الأبيض والأزرق تقتصر على 30 قطعة لكل منهما.
وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت العلامة التجارية النقاب عن نسخة من White Quartz TPT، والتي اقتصرت على 30 قطعة.


ساعة محمد صلاح تساوي مليون دولار !!

رياضة

كرة القدم

محمد صلاح

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