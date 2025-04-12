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الشيخ سلمان التقى حيدر وكرّمه وأثنى على قيادته وعلى نتائج المنتخبات اللبنانية

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الشيخ سلمان التقى حيدر وكرّمه وأثنى على قيادته وعلى نتائج المنتخبات اللبنانية
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كرة القدم

2025-04-12 | 11:53
الشيخ سلمان التقى حيدر وكرّمه وأثنى على قيادته وعلى نتائج المنتخبات اللبنانية

على هامش الاجتماع الخامس والثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي

التقى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، السيد هاشم حيدر، مع معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على هامش الاجتماع الخامس والثلاثين للجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، لبحث سبل تطوير اللعبة الشعبية في لبنان.

استهل رئيس الاتحاد الآسيوي الذي زار لبنان آخر مرة في أيار 2023، هذا الاجتماع بتكريم رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لالتزامه بتطوير اللعبة في البلاد، معتبراً أن الاستقرار والنمو الذي يشهده الاتحاد الوطني هو ثمرة قيادته الحكيمة على مدى سنوات.

وتوقف رئيس الاتحاد الآسيوي عند الأداء اللافت للمنتخبات اللبنانية، مشيداً بالفوز الكبير الذي حققه المنتخب الوطني للرجال على بروناي دار السلام (5-0) في افتتاح مشواره في الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027، وهو ما يعكس الاستعداد العالي والإرادة القوية لبلوغ النهائيات القارية للمرة الثالثة توالياً.

كما أثنى الشيخ سلمان على التأهل المستحق لمنتخب لبنان للكرة الشاطئية إلى ربع نهائي كأس آسيا 2025 في تايلاند، بعد فوزه العريض على الهند (6-1) في ختام دور المجموعات، مؤكداً أن هذه الإنجازات هي دليل إضافي على فعالية الرؤية التطويرية المعتمدة من قبل الاتحاد اللبناني.

وقال "إن الاتحاد اللبناني لكرة القدم، تحت القيادة الثابتة للرئيس هاشم حيدر، يواصل ارتقاءه ويؤكد التزامه العميق برفع معايير اللعبة، ونحن في الاتحاد الآسيوي سنبقى داعمين لهذا المسار الطموح، وسنعمل يداً بيد مع لبنان لترجمة الأهداف إلى إنجازات".

من جانبه، قدّم السيد هاشم حيدر عرضاً شاملاً حول خطط الاتحاد اللبناني للمرحلة المقبلة، ولا سيما في مجالات اكتشاف ورعاية المواهب، وتوسيع قاعدة المشاركة الكروية لدى الفئات العمرية المختلفة، بما يضمن استدامة التطور الفني والبشري.

كما عبّر حيدر عن شكره وامتنانه لرئيس الاتحاد الآسيوي على الدعم المتواصل، مثمّناً روح الشراكة التي تميز العلاقة بين الاتحادين، ومشيداً بفترة الاستقرار والتقدم التي يعيشها الاتحاد القاري في ظل قيادة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.





الشيخ سلمان التقى حيدر وكرّمه وأثنى على قيادته وعلى نتائج المنتخبات اللبنانية

رياضة

كرة القدم

هاشم حيدر

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

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