فيديو مرعب من ريال مدريد لترهيب أرسنال

تقترب مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وأرسنال، ويستعد النادي الملكي قبل المباراة بحثا عن عودة تبدو أكثر صعوبة من المعتاد.

وفي السياق، تم نشر مقطع فيديو تحفيزي بعد ظهر يوم أمس الاثنين، عبر القنوات الرسمية لريال مدريد، يعرض لقطات لآخر عودة للفريق في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة.

تشيلسي وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ هم أمثلة واضحة، بل ضحايا، لكيف لا ينبغي أبدا الاستخفاف بقدرة ريال مدريد، حيث تم استغلال هذه السوابق للإيمان بمعجزة ضد أرسنال.

بعنوان "البرنابيو مرة أخرى"، مصحوبة بموسيقى ملحمية ورسالة تحدد بشكل مثالي "سنظهر لهم أنه لا توجد حواجز أو حدود، عالم يكون فيه كل شيء ممكنا، لا نعرف المستقبل، ولم نأت لنخبركم كيف سينتهي هذا، جئنا لنخبركم كيف سيبدأ .. في يوم من الأيام سوف ينتهي، ربما، ولكن ليس هذه المرة".

🚨 Real Madrid TV’s new video. pic.twitter.com/Q7WqywKnh7